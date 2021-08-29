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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة العالم.. كوارث السيول في السودان.. أمريكا تسلم طالبان مطار كابول.. اجتماع قطر وتركيا مع السبع الكبار

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

انهيار مئات المنازل.. كوارث في السودان بسبب السيول والعواصف
أعلن الدفاع المدني السوداني انهيار 468 منزلا بسبب فيضان نهر الرهد بولاية القضارف وتأثر 700 أسرة بالسيول والأمطار بولاية الجزيرة ووفاة طفل وإصابة والدته بجروح وانهيار147 منزلا بسبب عاصفة ترابية ضربت أجزاء واسعة من محلية شندي في نهر النيل.

5.5 مليون دولار منحة أمريكية للسودان ضمن حزمة المساعدات التنموية

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في مكتب المعونة الامريكية في السودا، مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي السودانية، اليوم السبت، اتفاقا يهدف إلى دعم السودان في الانتقال إلى دولة سلمية وديمقراطية ولمساعدته في طريقه إلى التنمية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عدة في قطاع غزة
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع للفصائل الفلسطينية في وسط وجنوب قطاع غزة.

السعودية تسقط طائرة أطلقتها الحوثي باتجاه خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

اجتماع عاجل بين تركيا وقطر والسبع الكبار بشأن أفغانستان
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعة السبع يعتزمون عقد اجتماع، غداً الإثنين، لمناقشة مستقبل أفغانستان، بما في ذلك مطار كابول، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.

بايدن يتخذ قرارا عاجلا بشأن طالبان في أفغانستان

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن قرار الرئيس جو بايدن بالاعتراف بحكومة طالبان قد يستغرق بعض الوقت.


أهنئ العراق على قيادته التاريخية.. بايدن يصدر بياناً بشأن قمة بغداد
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، بياناً للتعليق على قمة بغداد التي عقدت يوم السبت، في العاصمة العراقية بحضور 8 دول وفرنسا.

بايدن يعلن حالة الطوارئ بسبب كارثة إعصار إيدا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب الظروف الناجمة عن إعصار إيدا.

غادروا فوراً.. السفارة الأمريكية تحذر من انفجار وشيك في مطار كابول
أطلقت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم الأحد، تخذيراًت عاجلة بشأن وجود تهديد "محدد وموثوق" في محيط مطار كابول في أفغانستان.

رئيس البرازيل: السجن والموت أو الفوز بانتخابات الرئاسة
أطلق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأحد، تصريحات مثيرة للجدل بشأن مستقبله بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

حركة تغييرات واسعة في الحرس الوطني التونسي
أصدرت وزارة الداخلية في تونس، بياناً أعلنت خلاله عن تعيينات واسعة في صلب إدارة الحرس الوطني.

السودان يدعو لمشاركة بنجلاديش في قوات حفظ السلام بدلا من إثيوبيا

طالبت حكومة السودان، باستبدال قوات إثيوبيا المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى منطقة أبيي "يونيسفا" بقوات بنجلاديش.

طالبان تتفق مع أمريكا على تسلم مطار كابول سريعاً

ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول بحركة طالبان الأفغانية، أن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة.
 

السودان طالبان كابول قطر تركيا أفغانستان

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