انهيار مئات المنازل.. كوارث في السودان بسبب السيول والعواصف

أعلن الدفاع المدني السوداني انهيار 468 منزلا بسبب فيضان نهر الرهد بولاية القضارف وتأثر 700 أسرة بالسيول والأمطار بولاية الجزيرة ووفاة طفل وإصابة والدته بجروح وانهيار147 منزلا بسبب عاصفة ترابية ضربت أجزاء واسعة من محلية شندي في نهر النيل.

ووفقا لتقرير الدفاع المدني فقد وقف عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة ميدانيا بمحلية أم القرى على القرى المتأثرة جراء السيول والأمطار والتأثر الكبير للقرية من جراء الأمطار التي هطلت بمعدلات قياسية بصورة مستمرة في المنطقة وادى سوء التصريف لتراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار مما نتج عنه تأثر منازل ومرافق مهمة.

واستمع الوالي لمطالب المواطنين موجها بإيجاد حلول عاجلة ومعالجة الأوضاع بالمنطقة وفي قرية ميجر 6 التي تأثرت بالسيول أمن والي الجزيرة علي ضرورة وجود حلول دائمة لهذه القرية التي يجتاحها السيل سنويا وأضاف إن السيول والأمطار إمتحان حقيقي لنا جميعا يمكن عبوره بمزيد من الصبر والتوحد وتغليب روح النفير والتعاون ووجه غرفة طوارئ الخريف بتسخير كافة إمكانيات وآليات الولاية حتي يتم إنقاذ الموقف.

الجدير بالذكر أن الأسر التي تأثرت بالقريتين كلنت حوالى 700 أسرة و تم التدخل بالآليات والمعينات والطلمبات وألادوية وأمصال وخيم ومشمعات ، وكان والي الجزيرة قد ترأس إجتماع مشترك ضم أعضاء لجنة طوارئ الخريف بالولاية ولجنة طوارئ الخريف بمحلية أم القري وتعرف علي موقف الأمطار والسيول بالمحلية موجها بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات.

ولإجراء المعالجات الفنية اللازمة إنعقد إجتماع غرفة طوارئ المحلية وغرفة طوارئ الولايه مع الوالي وعلي ضوء ذلك تم توفير الآليات بصورة عاجلة الخاصة بعمليات التصريف وتوفير معينات للمتضررين وكذلك تم توفير 4 طلمبات شفط بواسطة المجهود الشعبي بالقرية 26 وتوفير2 طلمبات شفط للقرية 30 بواسطة المجهود الشعبي بالإضافة لتوفير طلمبة شفط من الدفاع المدني.