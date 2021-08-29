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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهنئ العراق على قيادته التاريخية.. بايدن يصدر بياناً بشأن قمة بغداد

صدى البلد

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، بياناً للتعليق على قمة بغداد التي عقدت يوم السبت، في العاصمة العراقية بحضور 8 دول وفرنسا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيانه:"أهنئ الحكومة العراقية على استضافتها لقمة إقليمية ناجحة ورائدة اليوم".

وأضاف:"هذا النوع من الدبلوماسية أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث نسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط وقيادة العراق في هذا الشأن تاريخية".

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وتابع بايدن:"تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب العراق الشريك بينما نعمل معًا لتحقيق استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكد بايدن أن الدبلوماسية يجب أن تكون " الأداة الأولى لسياستنا الخارجية، ونحن ممتنون لوجود شركاء يشاركوننا هذه الرؤية".

واستضافت العراق مساء السبت، قمة بغداد لدعم العراق والنقاش حول الصراع الإقليمي وتأثيره على مستقبل البلاد، وحضر القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتميم بن حمد أمير قطر، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي.

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