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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

واشنطن بوست: بايدن يعلن الاعتراف بحكم طالبان في أفغانستان قريبا

صدى البلد

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن قرار الرئيس جو بايدن بالاعتراف بحكومة طالبان قد يستغرق بعض الوقت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب السفير الأمريكي وجميع الموظفين الدبلوماسيين من أفغانستان دون تحديد موعد لعودتهم.

وأشارت إلى أن مسألة الاعتراف بحكومة طالبان قد يسهم في عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أفغانستان.

اجتماع عاجل بين تركيا وقطر والسبع الكبار بشأن أفغانستان

طالبان: تركيا لن تتولى تأمين مطار كابول

ونقلت عن الخارجية الأمريكية قولها/ "نعمل لضمان عدم استغلال الإرهابيين أفغانستان لتهديد أمننا وأمن حلفائنا".

وتابعت أن المحادثات بشأن مطار كابول تشمل الشركاء الإقليميين مثل تركيا بالإضافة لحركة طالبان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعة السبع يعتزمون عقد اجتماع، غداً الإثنين، لمناقشة مستقبل أفغانستان، بما في ذلك مطار كابول، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.

وأضافت الصحيفة أنه بعد مغادرة الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء، ستزداد صعوبة الطريق أمام الأفغان الذين تم إجلاؤهم مع سيطرة طالبان الكاملة على المطار.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الجمعة، إن المسؤولين يجرون محادثات مع الحلفاء وطالبان للسماح باستئناف الرحلات الجوية غير العسكرية في أسرع وقت ممكن بعد رحيل الجيش الأمريكي.

ولم يعلق على التقارير التي تفيد بأن تركيا وقطر تعتزمان إدارة المطار مع طالبان. أفادت وكالة "رويترز" يوم الجمعة أن تركيا مترددة في الالتزام بالسيطرة على المطار مع طالبان بسبب المخاطر الأمنية.

وأشار برايس إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم السبت بشأن أفغانستان، لكن وصفًا موجزًا ​​للمكالمة لم يشر إلى المطار.

في المقابل، تطرق ملخص مكالمة يوم الجمعة بين بلينكن ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، إلى انهيار أفغانستان و”أهمية استمرار العمليات في مطار حامد كرزاي الدولي بعد انسحاب قوات التحالف. لتمكين المساعدات الإنسانية والسفر الضروري".

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