اجتماع عاجل بين تركيا وقطر والسبع الكبار بشأن أفغانستان

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعة السبع يعتزمون عقد اجتماع، غداً الإثنين، لمناقشة مستقبل أفغانستان، بما في ذلك مطار كابول، وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.

وأضافت الصحيفة أنه بعد مغادرة الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء، ستزداد صعوبة الطريق أمام الأفغان الذين تم إجلاؤهم مع سيطرة طالبان الكاملة على المطار.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الجمعة، إن المسؤولين يجرون محادثات مع الحلفاء وطالبان للسماح باستئناف الرحلات الجوية غير العسكرية في أسرع وقت ممكن بعد رحيل الجيش الأمريكي.

ولم يعلق على التقارير التي تفيد بأن تركيا وقطر تعتزمان إدارة المطار مع طالبان. أفادت وكالة "رويترز" يوم الجمعة أن تركيا مترددة في الالتزام بالسيطرة على المطار مع طالبان بسبب المخاطر الأمنية.

وأشار برايس إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم السبت بشأن أفغانستان، لكن وصفًا موجزًا ​​للمكالمة لم يشر إلى المطار.

في المقابل، تطرق ملخص مكالمة يوم الجمعة بين بلينكن ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، إلى انهيار أفغانستان و”أهمية استمرار العمليات في مطار حامد كرزاي الدولي بعد انسحاب قوات التحالف. لتمكين المساعدات الإنسانية والسفر الضروري".