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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان: تركيا لن تتولى تأمين مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن حركة طالبان نفيها صحة تقارير تتحدث عن تولي تركيا تأمين مطار كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية من العاصمة الأفغانية.

وقال متحدث حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "هناك تقارير تحدثت عن تولي تركيا تأمين مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي، ونؤكد عدم صحة هذه التقارير ونرفضها جميعها".

وأضاف: "نرفض التعاون والتواجد العسكري لأي دولة ولكن نرحب ونقبل العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كل دول العالم".

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وأعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، أنها ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم حركة طالبان قوله إنه من الصعب توقع مشاركة النساء في الحكومة والقرار النهائي سيتخذه كبار القادة.

وقال متحدث باسم طالبان إن الحركة عينت حكام ولايات وقادة للشرطة في 33 ولاية من بين 34 ولاية في أفغانستان.

وأدانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية على شرقي أفغانستان، والتي قتل خلالها عنصرين من تنظيم داعش خراسان.

وأكدت طالبان أن مطار كابول سيكون تحت سيطرتها الكاملة قريبا، داعية الأمريكيين إلى إبلاغ الحركة قبل تنفيذ الضربة الجوية لأن الهجوم وقع على أرض أفغانستان.

وقالت طالبان إنه من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر بشأن إدارة مطار كابول، مؤكدة أن لديها الفرق الأمنية والفنية الكافية لتشغيل المطار.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الضربة الجوية الأخيرة في أفغانستان، أدت إلى مقتل شخصين مهمين من تنظيم داعش خرسان.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن تنظيم داعش خرسان خسر مخططا ومسهلا للهجمات وجرح، شخص ثالث جراء الغارة الجوية.

وتابع كيربي: " نعمل على إنهاء مهمتنا في أفغانستان بحلول 31 أغسطس وبدأنا سحب بعض المعدات العسكرية من أفغانستان".

فيما قال نائب مدير العمليات بوزارة الدفاع الأمريكية، وليام تايلور "أجلينا نحو 117 ألف شخص من أفغانستان منذ بدء عمليات الإجلاء".

طالبان أفغانستان كابول مطار كابول تركيا البنتاجون

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