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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تتفق مع أمريكا على تسلم مطار كابول سريعاً

صدى البلد

ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول بحركة طالبان الأفغانية، أن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة.

وقال مسؤول طالبان:"نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابول".

وأضاف المسؤول أن طالبان لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار.

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بينما قال مسؤول أمني غربي بمطار كابول إنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.

وأضاف المسؤول أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

وأطلقت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم الأحد، تخذيراًت عاجلة بشأن وجود تهديد "محدد وموثوق" في محيط مطار كابول في أفغانستان.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في بيان: "نظرًا لتهديد محدد وموثوق، فإنه ينبغي على جميع المواطنين الأمريكيين في محيط مطار كابول، بما في ذلك البوابة الجنوبية (دائرة المطار)، ووزارة الداخلية الجديدة، والبوابة بالقرب من محطة بنجشير للبترول في الشمال الغربي. جانب المطار، مغادرة منطقة المطار على الفور".

وطالبت السفارة الأمريكية في كابول مواطني الولايات المتحدة بتجنب السفر إلى المطار وتجنب جميع بوابات المطار في هذا الوقت".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب السفير الأمريكي وجميع الموظفين الدبلوماسيين عن آخرهم من أفغانستان بحلول الثلاثاء، دون تحديد موعد لعودتهم.

طالبان أمريكا مطار كابول أفغانستان السفارة الأمريكية

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