هتخس 20 كيلو خلال شهرين ..خبيرة تغذية توضح

كشفت الدكتورة نهال حافظ خبيرة التغذية العلاجية، تفاصيل كورس التخسيس المقدم من خلال شركة أون تارجت فارما.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج "حلو الكلام" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" يوجد العديد من كورسات التخسيس لديها في المنظومة، وذلك ليتم النجاح فى جميع الحالات، منوهة إلى أنه يوجد العديد من الحالات التى تأتى للمنظومة بأسباب سمنة مختلفة، وبالتالى يجب أن يوجد العديد من الكورسات التى تناسب كل حالة.

وأكدت أن كورس التخسيس يساهم في إنقاص الوزن 20 كليو خلال شهرين، لافتة إلي أن شركة أون تارجت فارما تقدم الدواء للمرضي في المنازل وتتابع معهم النظام الغذائي، معقبة:" هتخس وانت في البيت".

وأشارت إلي أنه من الضروري أن يتعامل الطبيب مع مريض السمنة بطريقة نفسية جيدة، مضيفة:"التعامل النفسي الجيد يساهم في تشجيع المريض علي انقاص وزنه".

