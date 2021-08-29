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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمارك تعلن عن حاجتها لندب 100 موظف من العاملين بوزارة المالية

مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك

أعلنت مصلحة الجمارك عن حاجتها لندب  (100) موظف من العاملين بوزارة المالية والقطاعات والمصالح التابعة لها حملة المؤهلات العليا للعمل بالمحافظات الأتية ( الإسكندرية – بورسعيد – السويس – دمياط – القاهرة ).
 

وحددت مصلحة الجمارك 10شروط لازمة لندب الـ 100 موظف.

 

وجاءت الشروط وفقا لما أعلنته مصلحة الجمارك كالاتى:

1. أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
2. أن يكون المتقدم من المعينين على باب أول اجور ويتقاضى راتبه من موازنة الدوله وليس مثبتا على حساب الصناديق الخاصة.
3. ألا تزيد سن المتقدم عن (42) سنة وقت صدور الإعلان .
4. أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال.
5. ألا تقل درجة تقارير الكفايه عن أخر عامين عن ممتاز.
6. اجتياز المقابلات الشخصيه التى سيتم إجراؤها .
7. أن يملأ المتقدم بيانات نموذج التقدم المرفق بالإعلان بخط واضح وبكل دقة .
8. الأماكن المطلوبة للعمل بالمحافظات الآتيه (الإسكندريه – بورسعيد – السويس - دمياط) وعلى المتقدم تحديد المحافظه التى يرغب العمل بها بالطلب المقدم منه برغبته فى الندب للعمل بالمصلحة.
9. يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل بالمحافظه التى يرغب العمل بها والتى يحددها بطلبه من  المحافظات المذكورة ويرفق هذا الإقرار ضمن الأوراق وفى حالة تقدمه بطلب للنقل مستقبلاً سيعتبر ذلك تنازلاً منه على الندب .
10. لمصلحة الجمارك قبول أو رفض الطلبات فى ضوء السلطة التقديريه المقررة لها وفقاً لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذيه لاحتياجات الموارد البشرية .

 

وطالبت مصلحة الجمارك برفق طلب الندب المستندات الأتية :-

1) بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهوريه موضح به (الاسم – المؤهل – تاريخ التعيين – المستوى الوظيفى – المجموعة النوعية – الجزاءات – تقارير الكفايه عن آخر عامين  2) صورة من بطاقة الرقم القومى .
3) صورة طبق الأصل من شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
4) موافقة جهة العمل على الندب .
5) صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى .
6) بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على مؤهل ليسانس حقوق فسوف تكون الوظيفه التى يشغلونها باحث قانونى وليس "محام"  .
7) تقدم الطلبات عن طريق البريد باسم   رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وذلك لمدة شهر من تاريخ صدور الإعلان ولن يلتفت للطلبات التى تقدم باليد أو الوارده إلينا قبل صدور الإعلان أو بعد إنتهاء مدة الإعلان أو التى ترد بدون النموذج المرفق أو غير المستوفاه لأحد الشروط الواردة بالإعلان .

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