أخبار الوادي الجديد: 196 فرصة عمل لمُعلمات رياض أطفال بالحصة.. والأوقاف تواصل تنفيذ مبادرة «صحح مفاهيمك»

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها :

196 فرصة عمل لمعلمات رياض أطفال بالحصة بالوادي الجديد.. اعرف التفاصيل



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن توفير فرص عمل لمعلمات بنظام الحصة على صندوق المحافظة لتخصص ( رياض الاطفال ( للعمل بالإدارات التعليمية ( باريس - بلاط - الفرافرة ) بإجمالى 196 معلمة بإدارات باريس و بلاط التعليمية و الفرافرة التعليمية.

- وتضمنت الشروط العامة للإعلان :

1- أن تكون حاصلة على مؤهل عال تربوي تخصص رياض اطفال .

التقدم بالإدارة التعليمية محل اقامة المتقدمة ارتباطا بالموقع الجغرافي بالإدارات المعلن عنها طبقا للكتاب الدوري 26

- ألا تكون المتقدمة لشغل الوظيفة محالة إلى المحكمة الجنائية.

- تتم المفاضلة بين المتقدمات طبقا للمادة ( 4 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاتها كل ادارة على حدة .

- ان تكون المتقدمة ادت الخدمة العامة .

- المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة :

- طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم / مدير مديرية التربية والتعليم.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي و (2) صورة ضوئية.

- شهادة ميلاد مميكنة ( اصل ) و ( 2 ) صورة ضوئية .

- صحيفة الاحوال الجنائية .

- شهادة تأدية الخدمة العامة

- ( 3 ) صورة شخصية حديثة

- ( 2 ) صورة بطاقة الرقم القومي

- (2) صورة بطاقة ( الزوج ان وجد ) + رقم التليفون .

- اقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين او التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

على راغبي التقدم لشغل الوظيفة :

ان تتقدم بطلب باليد باسم مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد مرفقة المستندات المطلوبة للوظيفة ، وتقدم

الطلبات شخصيا ويدويا بالإدارات التعليمية التابع والتي بها عجز بإدارات التنسيق المختصة خلال 10 ايام من تاريخ نشر الإعلان و لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المدة أو ترد عن طريق البريد.

تواصل الندوات بمساجد أوقاف الوادي الجديد ضمن مبادرة صحح مفاهيمك لترسيخ الفكر الوسطي



تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ الندوات العلمية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف؛ لترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، وبناء وعي ديني ومجتمعي راقٍ لدى المواطنين، وذلك تحت إشراف مباشر من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد.

مبادرة صحح مفاهيمك

ويشارك في هذه الندوات جميع الأئمة على مستوى الإدارات التابعة للمديرية، حيث يعرضون موضوعات العقيدة والعبادات والسلوك والقيم الإنسانية من منطلق شرعي وسطي، يهدف إلى تحصين العقول، وتربية النفوس على الاعتدال والفهم الصحيح للدين.

من جانبها، أكدت مديرية الأوقاف استمرار هذه الندوات في مختلف المساجد ضمن خطة الوزارة الدعوية والتوعوية، دعمًا لمبادرة «صحح مفاهيمك» التي تُعد من أبرز مبادرات وزارة الأوقاف في بناء الوعي والفكر المستنير.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.