تغير لون البحر يثير الجدل في الإسكندرية .. صور

أثار تغير لون مياه البحر بشاطئ ستانلي من اللون الأزرق إلى لون يميل إلى الإخضرار، الجدل في محافظة الإسكندرية.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان: “عرضنا صباح اليوم صورة لشاطئ ستانلى وتظهر فيه مياه البحر باللون الأزرق المألوف وقد تغير هذا اللون منذ قليل إلى لون يميل إلى الأخضر الداكن”.



وتابعت: "ونؤكد فى هذا الصدد أن ما حدث لا يتعلق بأى درجة من درجات التلوث لمياه البحر وإنما ظاهرة طبيعية ترجع إلى تغير حاد فى اتجاه الريح مع تغير فى درجات الحرارة ونشاط الكائنات والهائمات النباتية والبحرية الموجودة فى قاع البحر".