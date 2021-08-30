عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طالبان تقتل مطربا شهيرا بافغانستان .. تفاصيل

مطرب افغاني
مطرب افغاني

قتلت حركة طالبان مطربًا أفغانيًا شعبيًا في مقاطعة جبلية مضطربة في ظل ظروف غامضة ، مما أثار مخاوف من عودة طالبان إلى حكمهم القمعي.

 

 قالت أسرة المطرب، إن فؤاد أندرابي قتل بالرصاص يوم الجمعة في وادي أندارابي الذي سمي باسمه، حيث تقع المنطقة في إقليم بجلان ، على بعد نحو 100 كيلومتر (60 ميلا) شمال كابول ، والتي استعادت طالبان السيطرة عليها في 15 أغسطس.

 

 وشهد الوادي اضطرابات منذ استيلاء طالبان على السلطة، حيث أصبحت بعض المناطق تحت سيطرة مقاتلي الميليشيات المعارضين لحكم طالبان. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قالت حركة طالبان إنها استعادت تلك المناطق منذ ذلك الحين ، على الرغم من أن بنجشير المجاورة في جبال هندو كوش تظل المقاطعة الوحيدة من بين مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 التي لا تخضع لسيطرتها. 

 

وقال جواد نجل أندرابي لوكالة أسوشيتيد برس إن طالبان قد أتت من قبل إلى منزل والده وفتشوه ، حتى أنهم شربوا الشاي وسمعوا اغانيه لكن شيئًا ما تغير يوم الجمعة، حيث اقدموا على قتله.

حركة طالبان مطرب ا أفغاني أفغانستان طالبان قتل مطرب شهير اخبار منوعات

موضوعات متعلقة

رائحة كريهة.. أم تغرق طفلتها وتطعن ابنها بالسكين في صدره

معاملة 5 نجوم.. نقل بقرة مصابة بمرض بطائرة هليكوبتر.. فيديو

المخابرات الأمريكية تفشل في معرفة مصدر فيروس كورونا.. تفاصيل

شاهد| أسمن سيدة بالعالم وزنها 241 كيلو

المال الحرام.. 188 مليون جنيه مكاسب مشاهدات تعذيب الحيوانات عبر منصات التواصل

تتنكر في زي ممرضة لخطف رضيعة داخل حقيبة بعد ساعات من ولادتها

علماء بريطانيون يحقنون 40 متطوعا بمتغير دلتا

تحذيرات من عاصفة شمسية متوقعة تقطع الانترنت والكهرباء عن الكوكب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بسبب إعصار إيدا

الأهلي يفاوض نجم وادي دجلة الجديد.. تفاصيل

سيدات مصر لكرة الهدف يخسرن أمام البرازيل فى بارالمبياد طوكيو

أفضل دعاء لتيسير الزواج مجرب

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 30- 8- 2021

إجراءات لضمان التزام المنشآت العاملة في حفر الآبار البترولية بحماية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ