طالبان تقتل مطربا شهيرا بافغانستان .. تفاصيل

قتلت حركة طالبان مطربًا أفغانيًا شعبيًا في مقاطعة جبلية مضطربة في ظل ظروف غامضة ، مما أثار مخاوف من عودة طالبان إلى حكمهم القمعي.

قالت أسرة المطرب، إن فؤاد أندرابي قتل بالرصاص يوم الجمعة في وادي أندارابي الذي سمي باسمه، حيث تقع المنطقة في إقليم بجلان ، على بعد نحو 100 كيلومتر (60 ميلا) شمال كابول ، والتي استعادت طالبان السيطرة عليها في 15 أغسطس.

وشهد الوادي اضطرابات منذ استيلاء طالبان على السلطة، حيث أصبحت بعض المناطق تحت سيطرة مقاتلي الميليشيات المعارضين لحكم طالبان.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قالت حركة طالبان إنها استعادت تلك المناطق منذ ذلك الحين ، على الرغم من أن بنجشير المجاورة في جبال هندو كوش تظل المقاطعة الوحيدة من بين مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 التي لا تخضع لسيطرتها.

وقال جواد نجل أندرابي لوكالة أسوشيتيد برس إن طالبان قد أتت من قبل إلى منزل والده وفتشوه ، حتى أنهم شربوا الشاي وسمعوا اغانيه لكن شيئًا ما تغير يوم الجمعة، حيث اقدموا على قتله.