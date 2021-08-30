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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تستعد له منذ 3 سنوات.. خطوات وزارة الري للتحول الرقمي

وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والرى

استعدت وزارة الموارد المائية والرى،  للتحول الرقمى عن طريق إنشاء وحدة خاصة به داخل قطاع التخطيط بالوزارة،  كما قامت الوزارة بعمل تدريب للعاملين فى هذه الوحدة حتى يستطيعوا مواكبة هذا التطور التكنولوجى والرقمنة التى تتجه لها الدولة بكاملها.
 

وتمتلك وزارة الموارد المائية والرى موقع الكترونى به دليل الخدمات التى تقدمها الوزارة ،وجارى ميكنة كل اجراءات التواصل مع الوزارة والحصول على التراخيص.
 

_تطبيقات  تم عملها لمساعدة المهندسين التى تدير شبكة الترع والمصارف

 

كما أن هناك موقع لتلقى شكاوى المواطنين والمزاعين وموقع لتلقى طلبات النواب أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ ، وهناك بعض التطبيقات التى تم عملها لمساعدة المهندسين التى تدير شبكة الترع والمصارف لأنها تمتد لأكتر من 50 الف كيلو متر ليستطيعوا معرفه كل تفاصيل المنطقة التى يعمل بها والوزارة لديها شبكة التليمترى ونظام الرصد تتابع المناسيب على مستوى الجمهورية وتعرف مكان المشكلة وتقوم بحلها أولا بأول.

واستعدت الوزارة منذ ثلاثة سنوات للتحول الرقمى والانتقال للعاصمة الإدارية التى سينتهى الورق بمجرد الانتقال لها .


_حصر أكثر من 80 مليون ورقة وتم رقمنتها

فقامت وحدة التحول الرقمى  بحصر كل الورق والبيانات والمخاطبات والملفات لكافة الجهات وتم حصر أكثر من 80 مليون ورقة وتم رقمنتها ووضعها فى قواعد بيانات لسهولة التعامل فى المستقبل وعمل مجموعه من التطبيقات التى تمكن أعمال الوزارة منها المخازن والمعدات وتحويل العهد إلى نظام رقمى ودخلت على قواعد بيانات وكل تفاصيل الإدارات أصبحت رقمية وجارى استكمال ميكنة كل المعلومات الخاصة مثل الخرائط والالبومات الخاصة هناك وحدة ميكرو فيلم بها كل الرسومات التفصيلية  للمشروعات الهامة  بالإضافة لاستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لمتابعة التعدى على نهر النيل والتغير فى المساحات الزراعية والتركيب المحصولى، وستكون هذه أولى خطوات استدامة العمل فى العاصمة الادارية إن شاء الله.

وزارة الموارد المائية والري الري قطاع التخطيط الرقمنة تكنولوجيا

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