أبرزها كأس الأمم الافريقية .. بطولات سيغيب عنها شيكابالا عقب قرار إيقافه

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمود عبد الرازق حسن" شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.



وجاء ذلك خلال أحداث المباراة الأخيرةأمام البنك الأهلي والتي شهدت العديد من الأزمات خلال مراسم تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري والتي كان أبرزها التشابك مع رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري .

وفيما يلي نرصد لكم خسائر محمود عبدالرازق شيكابالا من المشاركة فى البطولات سواء مع الزمالك أو منتخب مصر، بعد قرار اتحاد الكرة المصري اليوم والتي جاءت كالتالي:-

كأس الأمم الافريقية 2021

فى الوقت الحالي يقدم محمود عبد الرازق شيكابالا مستوى فني رائع ، مما ادى الى تتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز والغائب منذ خمس سنوات.

أزمات شيكابالا الأخيرة دفعت اتحاد الكرة لإيقاف اللاعب 8 أشهر مما سيغيب بلا شك عن اختيارات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر فى القائمة التى ستشارك فى كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون .

تصفيات كأس العالم 2022

ومما لاشك فيه أن حسام البدري لن يتم استدعاء شيكابالا أيضا فى معسكرات المنتخب الوطني والت يستعد فيها لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

غياب أفريقي مع الزمالك

ويسغيب أيضا شيكابالا بعد التعرض للإيقاف من اتحاد الكرة المصري عن المشاركة فى مبارات الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد 2021-2022، ومن الممكن أن يلحق بالفريق حال التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة فى منتصف عام 2022.

نهائي كأس مصر 2021

ينتظر الزمالك مواجهة مرتقبة أمام فريق أسوان الهابط رسميا إلى دوري القسم الثاني هذا الموسم فى 2021 نصف نهائي كأس مصر.

وحال اتخاذ اتحاد الكرة المصري قرار باستكمال كأس مصر هذا العام من المؤكد غياب شيكابالا عن مباراة نصف النهائي أمام أسوان والمباراة النهائية حال تأهل نادي الزمالك.