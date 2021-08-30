خلافات النجوم الخاصة.. أزمة شقيق بدرية طلبة وأصابع سمية الخشاب الأحدث

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول عدد من النجوم في الفترة الأخيرة؛ بسبب مشكلات وخلافات خاصة انتشرت على السوشيال ميديا، ما تسبب في حدوث أزمات بينهم، كان أخرها ازمة بدرية طلبة وشقيقها، وأبرزها التراشق بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج، ويرصد “صدى البلد”، في التقرير التالي، أبرز مشاكل النجوم الخاصة التي تحولت إلى عرض عام على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدرية طلبة

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن كتب كتاب ابنة شقيقها المتوفي، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتفاجأ الجمهور برد فعل شقيقها وليد طلبة، والذي أكد أنه ليس متوفى كما تدعي بدرية طلبة، وأن ذلك نتيجة خلاف بينهما.

وجاء نص منشور شقيق بدرية طلبة كما يلي: «يا جماعة الفنانة بدريه اللى كانت المفروض اختى منزلة نعى عنى انى اتوفيت والمفروض اللى ف النص دى كانت بنتى .. وعشان رفضت اروح كتب كتابها النهاردة طلعو عليا إشاعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم».

وأضاف شقيق بدرية طلبة: «انتو كلكم ميتين بالنسبالى من سنتين لما سبتو البيت ونزلتو الساعة ٢ بالليل .. جاين دلوقتى تحتاجولى ف كتب الكتاب .. انا يا جماعة ماليش عيال وعيال مين اللى يعلقو ع إشاعة ع ابوهم انه مات والله يرحمه وانا ع وش الدنيا عيال مين اللى أروحلهم تانى انا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات».

وتابع شقيق بدرية طلبة: «وانتى ي فنانة بدريه ميته بالنسبالى من زمان .. وانشاء الله اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال ع جوزك يوم فرح بنتك بالصدق انشاء الله .. وانتظروا منى احلى مفاجآت ليكم ياللى المفروض كلكم اخواتى ومن بطن واحدة انتظروا منى احلى مفاجآت للكل وانتو اللى بداتو الحرب معايا».

واختتم شقيق بدرية طلبة: «بالله عليكم يا جماعة انا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان اثبت كذب الفنانة وانا هطلع لايف كمان شويه بصوتى عشان تتاكدو انى مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم اوى».

وبعدها هاجم شقيق بدرية طلبة شقيقته مرة أخرى من خلال تسجيل صوتي عبر حسابه على فيسبوك، أوضح فيه سبب المشكلة التي دارت مع شقيقته، مؤكدا أنها أجرت له بلطجية لضربه، وقام بعمل محاضر ليثبت تلك الوقائع.

وقال شقيق بدرية طلبة عبر فيسبوك “:والله كنت هطلع لايف واوريكم كل حاجة بالتليفون التانى عشان تصدقو إللى بيحصل معايا بس لولا الناس إللى كلمتنى وحلفتنى مانزلش صور ولا تسجيلات ولا أى حاجة كنت طلعت والله بس كفاية صوتى أهو وده ربع إللى انا فى من إللى كانو منى وأنا أهو حى ع الفلاح يا جماعة”.

وتابع":وحسبى الله ونعم الوكيل في كل ظالم ربنا ينتقم منهم، ابعدو عنى وانسونى بقى انا نسيتكم من زمان

وانا بقول ع العام أهو أنا ماليش أخوات ولا عيال ولا أهل ماليش غير نفسى وحياتى بس ياريت تبعدو عنى".

اختتم":كفاية إن كل الناس استنقصت الفنانة بدرية على إللى قالته عنى ربنا موجود وفي ضهرى".

وعلق عبد الرحمن محمد طلبة إحدى أقارب الفنانة بدرية طلبة، على منشورا شقيقها قائلا: "كفاية كلام أنت خذلت العائلة كلها إمبارح الصغير والكبير والقرايب بعدم حضورك كتب كتاب بنتك الوحيدة، بعد مد أخواتك كلهم جميعًا بلا استثناء، أيديهم للمصالحة معاك، وتلفوناتك غير المتاحة طول النهار، لغاية المغرب".

وتابع: “فياريت للمرة الثالثة، كفاية كلام، وأنك عايز توضح للناس أنك أنت الضحية، والمجني عليه، والفيس مش بيحل مشاكل عائلية، إنما تُحل بالحوار العقلاني”.

أصابع سمية الخشاب

ما زالت الفنانة سمية الخشاب ترد على انتشار الصورة التى قامت بنشرها عقب عقد قران الفنان أحمد سعد.

وقالت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر“: ”أنا غير مسئولة عن أي نوايا سيئة لا تخصني ما لم أصرح بها، فبركة غرضها إثارة الفتن وكل السكرين شوتس والردود عليها مفبركة، وأرجو من بعض السادة الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة قبل طرح اي موضوع وعرض أي سكرين شوت لأنه كله متفبرك ومتركب عن طريق رواد التواصل الاجتماعي.. #سمية_الخشاب”.

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة التحقيق مع الفنانة سمية الخشاب بسبب صورتها الأخيرة.

وقال أشرف زكي، في تصريح لـ"صدى البلد: "شاهدت الصورة، ولم أجد بها أي إشارة أو شيء خارج.. الصورة عادية للغاية".

وأضاف أشرف زكي: "لو كنت وجدت أن الصورة بها أي إيحاءات؛ لكنت بالتأكيد قمت بالتحقيق معها .. ليس هي فقط بل كل من يخطئ، النقابة لن تتهاون".

وأثار سمية الخشاب وأحمد سعد حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا عقب إعلان الأخير عن عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيونى.

وكانت هناك بعض التعليقات غير المباشرة من جانب سمية الخشاب وأحمد سعد، حيث علق كل منهما بشكل سلبى على الآخر، وهو الأمر الذى علق عليه أشرف زكى نقيب الممثلين.

وقال أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة “الحدث”: “بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، فيه قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته. أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحالا فورا للتحقيق إذا كان حدث الكلام اللي أنا باسمعه دلوقت”.

ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الأيام الماضية، بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي عبر برنامج «سهرة خاصة» على قناة النهار الفضائية، والتي تسببت في تجدد الأزمة بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز -طليقة زوجها محمد حلاوة- إذ تطرقت «ريهام» للحديث عن زواجها وطلاق الأخير من «ياسمين»، ونرصد فيما يلي تصاعد هذه الأزمة.

حلقة ريهام حجاج سالفة الذكر، دفعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لكتابة منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة.. ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت ياسمين، في تعليقها: «الصمت مش ضعف.. الصمت قوة»، في رد غير مباشر على حلقة غريمتها ريهام حجاج، الأخيرة.

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتبت فيه ردًا جديدًا بطريقة غير مباشرة، على زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج، بعد حلقتها الأخيرة عبر قناة النهار الفضائية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر فيس بوك، صورة لزوجها الحالي الفنان أحمد العوضي، من أحدث أعماله مسلسل «اللي مالوش كبير»، وكتبت تعليقًا لها بطريقة (سيف الخديوي): «على الله حكايتكم يا جوز حرابيق»، في إشارة غير مباشرة إلى طليقها محمد حلاوة، وزوجته الفنانة ريهام حجاج.

تميم يونس وطليقته

ظهرت ندى عادل- طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس- في فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وقالت ندى عادل، إنها قررت التحدث في هذه الجزئية لرغبة متابعيها، مشيرة إلى حرصها على تجنب الحديث فيها خلال الفترة الماضية، وظهرت منهارة تمامًا بعد التطرق لهذه القضية، وبكت بشدة حينما أكدت أن زوجها السابق اغتصبها، وأنها حزينة؛ بسبب عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة من الاغتصاب، وأن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن هذه الظاهرة.

ونفى المخرج الشاب تميم يونس، الاتهامات التي وجهتها له طليقته "ندى عادل"، صباح الجمعة؛ بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي على يده.

ونشر "تميم"، فيديو، عبر خاصية “استوري” حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الخاص به بـ"إنستجرام"، وقال: “ردا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقتي في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدا”.

وأضاف: “أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كدة، ومش هاخد أي إجراء قانوني؛ غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون”.

وظهرت ندى عادل - طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس- في فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وقالت ندى عادل، إنها قررت التحدث في هذه الجزئية لرغبة متابعيها، مشيرة إلى حرصها على تجنب الحديث فيها خلال الفترة الماضية، وظهرت منهارة تمامًا بعد التطرق لهذه القضية، وبكت بشدة حينما أكدت أن زوجها السابق اغتصبها، وأنها حزينة بسبب عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة من الاغتصاب، وأن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن هذه الظاهرة.



أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

دخل كل من وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز فى تراشق بالألفاظ عبر صفحتيهما بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ورد الفنان وائل عبد العزيز على احمد العوضى قائلا : "انا بابا يلا"، وجاء هذا الرد بعد أن وجه احمد العوضى له رسالة قوية يرد فيها قائلا : "الف شكر علي تصميماتكم الحلوة ... إن شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه ... اللي مالوش كبير".

كما كتب : "هو ده نظامنا .. كل يوم واحد بيشيل التاني من الافيش .. البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا.. إحنا كبيرنا ربنا".

وكانت البداية عن وائل عبد العزيز الذى قال عبر صفحته: "مبروك يا غزل ... هو ده الصح والطبيعي انتي نجمه كبيره ودي مكانتك وده مطرحك .. مبروك ياللي ملكيش كبير"، واضاف : "محدش يدخل في اللي مالوش فيه؛ عشان مسمَّعهوش كلام يضايقه وشكرا".

بلقيس ترفع قضية خلع

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، في أبريل الماضي عن رفعها قضية خلع ضد زوجها من خلال مداخلة عبر برنامج MBC TRENDING.

وقالت بلقيس عند سؤالها عن عدم ظهورها مع زوجها: "رافعة قضية خلع من فترة فى المحاكم ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع".

ومن ناحية أخرى حلّت النجمة العربيّة بلقيس، ضيفة على شاشة سكاي نيوز عربيّة في حوار خاصّ مع الإعلامي سعيد حريري ضمن زيارتها إلى متحف بيت بيروت الذي فتح أبوابه لها للتصوير حصرياً مع سكاي نيوز عربيّة، وبدورها أبدت بلقيس عن انطباعاتها وتأثّرها بزيارة هذا المبنى الشاهد على التاريخ منذ عشرينيات القرن الماضي مرورا بسنوات الحرب الأهليّة اللبنانية وما شهدته من دمار وعذاب، متمنيّة أن تعود بيروت إلى ألقها وجمالها وأناقتها، وأن يستمرّ هذا المبنى برسالة الثقافة والإبداع.

وأبدت بلقيس انطباعاتها بظهور فيروز الأخير وهي تتقلّد الوسام التكريمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة: "هذه الإطلالة كانت كظهور القمر علينا، وهي زرعت الفخر في قلب كلّ لبناني وفي قلب كلّ عربيّ، وهي تستحقّ أكثر من ذلك بكثير".

وعمّا إذا كان هذا الجيل قادرا على تقديم أغانٍ بمستوى ما قدّمته فيروز قالت: "فيروز خارج المقارنة، والطقطوقة ذات الدقيقتين هي خاصّة بها تماماً، وما يُقدم اليوم من الأعمال قد تُخلّد وتعيش حتّى الأزمنة القادمة، ولكن ما قُدم في الزمن الماضي من أغانٍ للسيّدة فيروز، وللسيّدة أم كلثوم هي أغانٍ خالدة".

وأضافت:" قدّمت السيّدة فيروز إعجازاً موسيقياً في أغنية "ليلي ليلي" حيث احتوت الأغنية كاملةً على كلمتيْن فقط هما ليلي ليلي.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن؛ لذلك انفصلت عنه، ولاحقت حلمها الأهم.

أجهشت هيفاء بالبكاء على الهواء في أكثر من برنامج تلفزيوني؛ عند ذكر اسم ابنتها “زينب” وتوجيه سؤال إليها: “ماذا حدث بينكما وهل تتواصلان؟”، إلا أن النجمة اللبنانية تتهرب من الإجابة بالبكاء على الهواء.