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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصيب الأطفال.. تحذير مهم للمواطنين بشأن متحورات كورونا

كورونا
كورونا

حذرت الإعلامية وآية جمال الدين، المواطنين من ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن المتحورات الجديدة لكورونا سريعة الانتشار، وتصيب الأطفال بخلاف التحورات السابقة.


وأضافت خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن المتحورات الجديدة تختلف، والجميع لا يتوقع ماذا سيحدث بعد ذلك.


ولفتت إلى أن كل شخص بيده أنه يحمى أسرته، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.


وكشفت أن عدد إصابات كورونا ارتفع أمس، وسجلت وزارة الصحة أمس 255 حالة إصابة، و 7 حالات وفاة، أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا فى إصابات كورونا، و المنحني فى ارتفاع، ولذلك نحذر المواطنين من هذه الموجة.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238249 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 255 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 287899 من ضمنهم 238249 حالة تم شفاؤها، و 16721 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

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