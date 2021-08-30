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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صدى البلد تعرض تقريرا عن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ..شاهد

مهرجان دولي للموسيقى
مهرجان دولي للموسيقى والغناء

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقريراً عن المهرجان الدولي للموسيقى والغناء "محكى القلعة" .

ووفقاً للتقرير قال المايسترو مجدى بغدادى، إننا توقفنا عن الحفلات الموسيقية بسبب فترة كورونا، لذلك فنحن جميعاً اليوم مشتاقون للحفلات، وقمنا باختيار الكلمات والأغاني اليوم بدقة شديدة .

وفى سياق أخر، قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها الموسيقية، فقرة فنية فى الحفل الذى أقيم على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

المهرجان تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشهد يوميا فقرات غنيائية وموسيقية مميزة.

وشارك المغنية اللبنانية تانيا قسيس أيضا بعدد من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية بالاضافة الى اعمال متنوعة باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية الى جانب مجموعة من اغانيها الخاصة منها شو القصة، حب الحياة وشو مخبى الليل.

المهرجان الدولي موسيقي الحفلات الموسيقية فترة كورونا مسرح

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