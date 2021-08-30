إيران: رسائل سياسية لزيارة وزير الخارجية إلى سوريا

قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى سوريا، فيها رسائل مهمة عن سياسات طهران الإقليمية، وفقًا لقناة “روسيا اليوم”.

يأتي ذلك، عقب زيارة أجراها عبداللهيان أمس الأحد، إلى دمشق، وتعد الأولى له منذ تعيينه بمنصبه، إذ التقى فيها الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت الرئاسة السورية إن عبداللهيان أطلع الرئيس الأسد على ما تم التوصل إليه في مؤتمر بغداد، كما بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واعتبر عبد اللهيان أن "وجود القوات الأجنبية في المنطقة لن يخدم الأمن والاستقرار المستديمين"، مضيفا أن "جميع الترتيبات الأمنية والسياسية في المنطقة مرهونة بمشاركة وحضور الدول الإقليمية جميعا وبما يشمل الجمهورية العربية السورية".

ولفت "إننا في هذا السياق، نؤكد على أهمية دور العراق وسوريا لدعم التسهيلات الإقليمية الجديدة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية".