وسيط لشخص آخر.. حبس ربة منزل استولت على 5 ملايين جنيه بسوهاج

قررت نيابة مركز طهطا العامة، شمال محافظة سوهاج، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على إثر اتهامها بالاستيلاء على 5 ملايين، بزعم توظيفهم لهم مقابل عائد مادي شهري.

تلقت وحدة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، عدة بلاغات من عدد من أهالي مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، يتهمون فيها (م. س - ٤١ سنة - ربة منزل - وتقيم بندر طهطا)، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم قدرت بـ 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفهم لهم مقابل عائد مادي شهري.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمة، وبمواجهتها أقرت أنها تعمل لحساب شخص آخر، "جارٍ ضبطه" وأنها مجرد وسيط بينه وبين المواطنين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.