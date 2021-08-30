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رئيس التحرير
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تعليم

استغرقت 6 ساعات

إنقاذ أمّا وجنينها بعد إجراء جراحة لاستبدال الصمامين الميترالي والأورطي في أسيوط الجامعي

صدى البلد

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية نجاح فريق طبي بمستشفى القلب الجامعي في إنقاذ حياة أم حامل في شهرها الثامن وجنينها بعد إجراء جراحة عاجلة لاستبدال الصمامين الميترالي والأورطي للأم ثم إجراء جراحة قيصرية لولادة طفلتها التي تم وضعها في الحضانة بصحة جيدة وذلك في إطار الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة الذي يحرص دائماً  على الوصول بالخدمات الطبية المقدمة لملايين المواطنين إلى أعلى درجات الدقة والكفاءة.

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وأضاف الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفيات أسيوط الجامعية أن نجاح هذه الجراحة الدقيقة جاء نتاجاً لتعاون مجموعة من أمهر شباب أطباء قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب الجامعي الذين بذلوا قصارى جهدهم جميعاً لإنقاذ حياة الأم وجنينها وأضاف أن المجموعة شملت الدكتور أحمد عبد الناصر والدكتور علي زين والدكتور يحيى العسال الأطباء المقيمين بالمستشفى، والدكتورة مروة طنطاوي والدكتورة هايدي يعقوب المدرسان المساعدان بالقسم، والدكتور ياسر حمدي الاستشاري بالمستشفى والدكتور محمد بهاء طبيب النساء والولادة. 

و أوضح الدكتور حسام العربي مدير مستشفى القلب الجامعي عن تفاصيل العملية أن الحالة لسيدة حامل في شهرها الثامن والتي وصلت إلى مستشفى القلب وهي تعاني صعوبةً شديدة في التنفس حيث تم توقيع الكشف الطبي عليها الذي أكد وجود أعراض احتقان رئوي نتيجة هبوط حاد بوظائف القلب، فتم عمل أشعة تلفزيونية على القلب تبين منها أن المريضة تعاني من التهاب على الصمامين الميترالي والأورطي أدي إلى قطع في أوتار الصمام الميترالي وارتجاع شديد بالصمامين وهبوط حاد في وظائف القلب، وهنا تم حجز المريضة بعناية القلب لإعدادها لجراحة عاجلة بعد الموافقة على استثنائها من جميع الإجراءات الإدارية حرصاً على حياتها حيث قام فريق من أطباء جراحة القلب بالمستشفى بإجراء الجراحة التي استغرقت عدة ساعات وتم فيها استبدال الصمامين، وبعد 6 ساعات من جراحة القلب تم استدعاء طبيب نساء وتوليد لإجراء عملية قيصرية تم خلالها ولادة طفلة وضعت في الحضانة بصحة جيدة كما تتم متابعة الأم في العناية الحرجة بقسم جراحة القلب والصدر وحالتها في تحسن مستمر وتستعد للخروج.

 

 

جامعة اسيوط فريق طبي جراحة عاجلة مستشفى القلب كلية طب أسيوط عميد كلية الطب مستشفيات أسيوط الجامعية

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