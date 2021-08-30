د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك





ليس من الطبيعي ان تمر علينا احداث بطولة الدوري المصري في كرة القدم هذا العام مرور الكرام دون ان نتوقف عندها ونقدم أرقي التهاني لنادي الزمالك العريق المحترم ونطرح في الوقت نفسه تساؤلات عديدة عن هذا البطولة الفريدة الصعبة والطويلة والمهمة والتي حصل عليها الزمالك بامتياز وبجدارة واستحقاق ..

فهي اولا لم تكن بطولة سهلة ومتيسرة ولكنها كانت معقدة ،شابها توترات وقلة وعصبية طوال مبارياتها الممتدة حتي الاسبوع قبل الاخير ،وكانت بلا شك البطولة الاطول زمننا والاكثر اثارة وتشويق حتي الاسابيع الاخيرة منه !

فلم يكن يتصور احد او يخمن من الذي سيفوز بالدوري العام ،حتي قبل نهايته بثلاثة مباريات فقط !!

وهذا ما جعل من بطولة الدوري هذا العام مذاق خاص جدااا وسحر لا يقاوم ،يختلف عن البطولات السابقة في الدوري العام المصري في كرة القدم ،والتي كان يشوبها تدخل الحكام وترجيحهم لكافة فريق بعينه عن الاخرين!

فضلا عن وجود خاصية "الفار " وهي التي تطبق لاول مرة في الدوري مما اعطي للدوري مذاق مختلف وعدالة لا يتحكم فيها بشر !

ولم يكتفي الزمالك بالحصول علي بطولة الدوري في القدم فقط بل حصل علي بطولة اليد والسلة والطائرة ايضا علي المستوي المحلي والافريقي ويتبقي له بطولة الكأس المصري .!

بالطبع هي سنة بيضا علي نادي الزمالك ولاعبيه وجماهيره ومجلس ادارته ،بالرغم من تغيير الادارة تلات مرات ،وكان هذا كفيل بتدمير تركيز الفريق كليا ، الا انهم اثبتوا انهم رجال قادرون علي تحقيق النصر رغم كافة الصعوبات والتحديات الا انهم كان لديهم تصميم علي الفوز وتحقيق الانتصارات في كل مباراة تلو الاخري حتي تحقق لهم النصر والفوز بالدوري كنتيجة عادلة لصبرهم وقوة عزيمتهم وهذا ما اثلج صدورة الزملكاوية وبعض الاهلاوية ومشجعوا الكرة دونة التعصب القاتل الاعمي الذي لا يعرف اي معني للروح الرياضية والسياسة الكروية!

سنة بيضا علي الزمالك بالرغم من معيشتنا للعام الثالث علي التوالي لفيروس كورونا المتوحش والذي يأكل في طريقه الاخضر واليأبس دون رحمه ولكن علينا ان نتعايش معه ونفرح باقل الاشياء حتي ولو كانت الفوز ببطولة الدوري المصري !!

الامر الاخر وهو تعمد اتحاد الكرة المصري فرض عقوبات علي لاعبية الزمالك خاصة شيكابالا وايقافه لمدة ٨ اشهر وغرامة نصف مليون جنيه ! لانه حاول ان يدخل زوجات زملاءه واطفالهم ليحتفلوا ببطولة الدوري عقب نهاية مباراة البنك الاهلي والزمالك ،وهذا سلوك اغضب الجماهير وجعلتهم يشعرون بان هناك من يحاول ان يفسد فرحتهم ببطولة الدوري الافضل والاصعب علي مدار تاريخ البطولة!

لا تحاولوا افساد فرحة الزمالك بطل الدوري ،لان البطولة دون الزمالك والاهلي ليس لها طعم علي الاطلاق لانهما قطبي الكرة المصرية والمنتخب القومي !

الشعب يحتاج الي الفرح والسعادة حتي لبعض الوقت علي اشياء ربما لا تمس دخله المادي او بيته في شيء من قريب او بعيد ،ولكنها فقط تدخل السرور له في كل وقت بعيدا عن هموم الحياة وضغوط الناس التي لا تنتهي !

وربما يتسبب فوز نادي ببطولة في ادخال السعادة والفرحة الي بعض الاسر هي في حاجة اليها دون ان تترجم هذه السعادة والفرحة الي فلوس او غذاء او ملابس او اي ميزة علي الاطلاق وانما هو حب وانتماء لنادي لا نريد منه شيء سوي اسعاد الجماهير المتشوقة للنصر والفوز ربما لحاجتهم الي تحقيق الفوز المعنوي علي انفسهم وعلي ضغوط ومشكلات حياتهم !

شكرا لفريق نادي الزمالك علي تحقيق السعادة لجماهير اصيلة ووفيه وصابرة دون يأس او احباط ،مع تمنيات بتحقيق نصر وفوز متواصل علي المستوي المحلي والافريقي والدولي باذن الله وهو ما يصب اخير في منتخب بلادي الذي نتمني ان يىفع رابة مصر دوما في الافاق وعلي مستوي كل الدنيا كما فعل لاعبين امثال محمد صلاح والنني ومصطفي محمد وغيرهم..فسنة بيضا علبك يا زمالك .. النادي المالكي العتيد !