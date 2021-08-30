برعاية النائبة مرثا محروس.. تدشين خط اتوبيسات جديد للنقل الجماعي بميدان الأميرية

شهد موقف اتوبيسات النقل لجماعي بميدان الأميرية اليوم الاثنين"، تدشين خط اتوبيسات جديد، برعاية النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين والتخفيف من معاناة الازدحامات المرورية.

وقالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب إن خط الاتوبيسات الجديد سوف يساهم فى تخفيض تكدسات الركاب على المحطات، فى مناطق سرايا القبة ومصر الجديدة والاميرية، خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورنا، فضلا عن وصول المواطنين إلى اعمالهم فى سهولة ويسر.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع هيئة النقل العام لتوفير 6 اتوبيسات على الخط الجديد لاستيعاب المواطنين وسد احتياجاتهم ، لافتة إلى أن موقف الاميرية يستوعب عدد كبير جدا من الخطوط، ضمانا لوجود مجري واماكن ثابتة للاتوببيسات.

واوضحت أن احد مميزات التنسيقية هي اختلاف ايدولوجيات اعضائها وبيئاتهم المختلفة فى عرض مشاكل المواطنين، منوهة إلى أن عضو مجلس النواب عليه استغلال الاجازة البرلمانية للالتفات لهموم المواطن والاستجابة له.