محافظ أسوان : تركيب الإعلانات طبقاً للتنسيق الحضارى وإبراز الزوايا الجمالية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بتركيب الإعلانات طبقاً للتنسيق الحضارى لإبراز مختلف المواقع والزوايا الجمالية لمدينة أسوان كمرحلة أولي ، على أن يتم تعميم ذلك على باقى المراكز والمدن تباعاً بإعتبارها تمثل قيمة مضافة ليتم الإستفادة من عوائدها في تلبية المطالب الجماهيرية وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وذلك بهدف تعظيم الإستفادة من المزايا النسبية من جمال الطبيعية لؤلؤة النيل الساحرة .

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بأحد مسئولي شركات الإعلانات المتخصصة بحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، ومديري الشئون القانونية والإعلانات بالمحافظة ، وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتشكيل لجنة لتحديد واختيار المواقع المختلفة التي سيتم استثمارها لوضع اللوحات الإعلانية بها على أن يراعى فيها بأن تكون ذات إضاءة مبهرة لتتواكب مع أعمال التطوير والتجميل الجارية ، مع قيام المحافظة بوضع الضوابط والإشتراطات الخاصة بتركيب الإعلانات وفقاً لأسس ومعايير محددة ، وهو الذى يتوازى مع توحيد الألوان لتكون بشكل جمالى .

وأكد محافظ أسوان على التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن المجاورة لحرم وأسوار خطوط السكك الحديدية بتركيب كرافانات ذات شكل جمالى وموحد في التصميم والأولوان بدلاً من الأكشاك العشوائية التي تشوه المنظر العام للطرق والشوارع ، بالإضافة إلى الحفاظ على حرم الطريق والأرصفة سواء للمركبات أو للمشاه.

وكان تقديراً لمبادراته الإنسانية الرائدة والمتواصلة والهادفة لتقديم وتوفير الخدمات المختلفة بما يصب في مصلحة المواطن الأسواني قام مجلس جامعة أسوان في جلسته رقم ( 110 ) المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة بتكريم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وإهداؤه درع الجامعة عرفاناً لاهتمامه المستمر بكافة قطاعات العمل العام داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة ، والسعى الدوؤب للنهوض بها .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره وامتنانه لهذه اللفتة الطيبة من مجلس جامعة أسوان والتي تعكس روح التعاون والتلاحم والتنسيق الدائم في جميع مجالات الحياة باعتبارها منارة علمية وتعليمية وبيت خبرة ومرجع هام للإستشارات الهندسية والفنية والبحثية .

وتابع أن هذا التعاون بين المحافظة والجامعة حقق العديد من النتائج المثمرة من خلال استثمار الخبرات والإمكانيات العلمية والتكنولوجية بالجامعة فى تنفيذ المزيد من المشروعات بمختلف قطاعات الخدمات والبنية الأساسية .

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