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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احترسوا من النصابين.. "التعليم العالى" تحذر من الجامعات والمعاهد الوهمية

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم إحالة الكيانات الوهمية من الجامعات والمعاهد التي يتم ضبطها من خلال لجان الضبطية القضائية إلى النيابة العامة وغلقها على الفور وذلك من خلال توجيه وزير التعليم العالي خطابا للمحافظين بالغلق.

 

وطالب "المصدر"، الطلاب بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تعمل على جذب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للالتحاق بها وخاصة مع انطلاق ماراثون التنسيق.

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وأضاف أن لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تكثيف جهودها وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لملاحقة تلك الكيانات، مؤكدا على ضرورة تعاون الطلاب وأولياء الأمور من خلال الإبلاغ عن هذه الكيانات وخاصة وأن الوزارة قامت بتخصيص بريدا إلكترونيا للشكوى من مثل هذه الكيانات.

 

وكان وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المعتمدة.


وننشر مراحل تنسيق الجامعات الخاصة:

يقدم موقع صدى البلد خدمة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات الخاصة 2021 حيث  تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 ، وعلي أن يتم القبول بالجامعات الخاصة من خلال  موقع تنسيق إلكتروني اضغط هنا  ونعرض  مراحل تنسيق الجامعات الخاصة عبر موقع التنسيق الالكتروني وكذلك مواعيد مراحلها .

المرحلة الأولى:

تعلن بعد  إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية:

تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

المرحلة الثالثة:

قبول طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

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