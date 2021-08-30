بلطجة مطربي المهرجانات.. شاكوش والبحراوي ردح عام.. وبيكا افترى برجالته

في زمن اختلت فيه الموازين، واحتلت البلطجة المكانة الأولى بين من يطلق عليهم مطربوا المهرجانات، زمن تصدره محمد رمضان، بلا ملابس فوقية يغني أمام الجمهور والكاميرات، وشاكوش صاحب الصراخ المميز، وبيكا "رب الكون ميسنا بميسة"، أصبح هؤلاء يجسدون الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام عن مصر في الخارج.

يوميا نقرأ ونطالع أخبار خناقات هؤلاء "النجوم" أكثر مما نقرأ عن أخبارهم الفنية، وانتقل البحث عنهم في أخبار الحوادث بدلا من صفحات الفن.

شاكوش وخناقة شوارع مع البحراوي في الساحل

أقيم حفل غنائي شارك فيه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، فى الساحل الشمالي، وعندما صعد شاكوش إلى المسرح فوجئ بفرقة البحراوي، وقرر عدم استكمال فقرته قبل مغادرة فرقة البحراوي، خاصة أنه سيغني "بلاي باك"، وبالفعل نفذت الجهة المتعاقدة معه طلبه، وسط استياء من أعضاء الفرقة".

واثناء غناء شاكوش - الذي أطال في فقرته - عادت فرقة رضا البحراوي إلى المسرح مرة أخرى، وهو ما أغضب شاكوش، ودفعه إلى توجيه السباب والشتائم للفرقة ومطربها أثناء مغادرة المسرح، إضافة إلى إشارات خارجة وبذيئة، ما دفع بعض أفراد الفرقة لمبادلته السباب.

خناقة شاكوش وفرقة البحراوي

تدخل بيكا ووصول البحراوي

حاول حمو بيكا المتواجد في الحفل التدخل وانهاء الأمر قبل ان تحدث كارثة حقيقة وخناقة شوارع في الساحل الشمالي، وهنا وصل رضا البحراوي إلى الحفل، وعلم ما حدث لفرقته، ليصعد على المسرح، ووجه التحية لفرقته الموسيقية، وبدأ في الغناء ثم توقف فجأة وظل ينادي على شاكوش وقال: "شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله.. نفسي فيه بس للأسف خد بعضه وجري.. عايزه يدعي لحمو بيكا".

سيارة شاكوش في مارينا

شاكوش وخناقة مع ضابط بمارينا

لم تكن تلك الخناقة سوى رقم في مسلسل أزمات شاكوش في الساحل، قبل أيام، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح القبض على مطرب المهرجانات، حسن شاكوش، في مارينا بالساحل الشمالي، على خلفية قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، في قرية مارينا السياحية، وذلك قبيل إحيائه حفلا غنائيا هناك، مساء يوم الخميس 5 أغسطس، بعد أن تشاجر مع الضابط الذي طلب منه رؤية أوراق السيارة "الرخصة"، خاصة انها بدون لوحات معدنية، ما دفع الضابط إلى القبض عليه رغم معرفته بشخصيته وقاده إلى قسم الشرطة، وقررت النيابة العامة بالعلمين، إخلاء سبيل المطرب الشعب شاكوش من سراياها، مع التحفظ على السيارة التي كان يقودها بدون لوحات معدنية.

وأكد شاكوش أمام النيابة العامة، أنه ليس لديه أي أوراق - وقت ضبطه - تثبت ملكيته للسيارة، لافتا إلى أنها ملك له، وبعد سماع أقواله، قررت النيابة إخلاء سبيله، وحجز السيارة، مع قيام المباحث بالتحري حول ملكية المطرب للسيارة من عدمه، وبعدها أفرجت النيابة، عن السيارة التي أكدت تحريات المباحث والأوراق، ملكية شاكوش لها.

سيارة بيكا سبب الأزمات

«بيكا» ينهال ورفاقه بالضرب على شابين في حادث تصادم

لا يختلف الأمر كثيرا بين شاكوش وحمو بيكا، الذي دخل في شجار عنيف قبل شهر مضى، بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا 5 في الساحل الشمالي، ما أثار غضب «بيكا» ودفعه للنزول من سيارته مع مجموعة من رفاقه؛ لينهالوا بالضرب على صاحب السيارة وابن عمه المرافق له.

خناقة بيكا



وحكي ابن عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا، أنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي، مضيفًا أنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا، وفوجئ الشاب وابن عمه، بنزول حمو بيكا من سيارته «رانج روفر» مع مجموعة من العاملين معه، وسبوهم بألفاظ بذيئة، وانهالوا عليهم بالضرب، بحسب حديثه: «معاه حوالي 4، شدونا من العربية وضربونا ومسكوا قالب طوب كسرولنا الزجاج»، فضلا عن السباب المستمر دون نقاش أو تفاهم.

خناقة بالساحل

«بيكا» طلب تعويض 300 ألف جنيه

استمر الشجار نحو ساعة ونصف، بحسب الشهود، وقال الشاب: «قولناله لو ليك حق هتاخدوا بهدوء لكن مفيش فايدة ضرب وقلة أدب، ويقولنا أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمو بيكا»، مضيفًا أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات تم تخفيض المبلغ إلى 70 ألف جنيه، وأخذ المبلغ، موضحًا: «أول ما خد الفلوس بدأ يضحك في وشنا»، بعدها خرج الطرفين من النيابة بالتراضي.

بيكا والتوت

حقيقة خناقة بيكا ونور التوت في الساحل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مشاجرة بين حمو بيكا ونور التوت، فى المقابل ظهر حمو بيكا فى مقطع فيديو مع التوت لينفى ما تم تداوله قائلا: «والله مش حقيقي، وكلام كله كذب، وأي شخص هيكتب عني أى شئ خطأ سأتخذ جميع الإجراءات القانونية ضده»، وعن تفاصيل المشكلة أوضح: «الموضوع إني شديت مع بودي جارد كلمني بطريقة وحشة في الساحل، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد حقود كداب».