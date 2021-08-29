أنا هربان.. حسن شاكوش يرد على رضا البحراوي بعد مشاجرة الساحل..فيديو

رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش على فيديو المطرب رضا البحراوي الذي وجه له رسالة وهو على المسرح .

ونشر حسن فيديو له عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام وقال خلال الفيديو :« أنا هربان ياجماعة أنا هربان.. أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفله ادعولنا كده ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي».



القصة الكاملة لخناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي :

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمطرب الشعبي رضا البحراوي أثناء حفلته في الساحل الشمالي وهو يوجه كلمات على المسرح للمطرب حسن شاكوش بعد اشتباكه مع فرقته الموسيقية .

وقال رضال البحراوي أثناء المقطع :" شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله .. بس للأسف خد بعضه وجري".

بداية الأزمة :



بدأت الأزمة عندما تفاجأ حسن شاكوش بوجود فرقة رضا البحراوي على المسرح ، رغم أن فقرة حسن شاكوش أولا ثم رضا البحراوي.

وتمسك حسن شاكوش بضرورة نزول فرقة رضا البحراوي من على المسرح ، وهو حدث بالفعل ولكن مع حالة غضب عارمة من الفرقة ، قرر أفرادها العودة مرة أخرى إلى المسرح أثناء غناء حسن شاكوش.

وتسبب هذا الأمر في حدوث حاله احتقان شديدة بينهم ما أدى إلى حدوث تشابك بالأيدى ووجود بعض الالفاظ البذيئة من الجانبين حيث حدثت خناقة بين البحراوى وشاكوش ، الا أن شاكوش فر مسرعا إلى الخارج .

وتوجه المطرب رضا البحراوي إلى المسرح وقال :" شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله .. بس للأسف خد بعضه وجري".

رضا البحراوي يطرح أغنية جديدة:

وطرح المطرب الشعبي رضا البحراوي، أغنية جديدة حملت اسم «أخرت الجدعان، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «أخرت الجدعان.. كلام» من غناء وألحان رضا البحراوي، وكلمات محمد عنتر، وتوزيع مانو وشيكا، ومن إنتاج «هاي ميوزيك» للإنتاج الفني.

كلمات أغنية أخرت الجدعان:

وتقول كلمات الأغنية: «أخرت الجدعان كلام.. يا صحبة قلة ومش تمام.. مش هسيبكوا وأقول سلام.. لسه هتشوفوا كتير.. خلاص كده تقل الحساب.. على اللي حاضر واللي غاب.. كلمتين مالهمش باب.. مش هيبقى اللي جاي خير».