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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خد بعضه وجري.. القصة الكاملة لخناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش.. فيديو

حسن شاكوش ورضا البحراوي
حسن شاكوش ورضا البحراوي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمطرب الشعبي رضا البحراوي أثناء حفلته في الساحل الشمالي وهو يوجه كلمات على المسرح للمطرب حسن شاكوش بعد اشتباكه مع فرقته الموسيقية .

وقال رضال البحراوي أثناء المقطع :" شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله .. بس للأسف خد بعضه وجري".

 

بداية الأزمة :

 

بدأت الأزمة عندما تفاجأ حسن شاكوش بوجود  فرقة رضا البحراوي على المسرح ، رغم أن فقرة حسن شاكوش أولا ثم رضا البحراوي.

  

وتمسك حسن شاكوش  بضرورة نزول فرقة رضا البحراوي من على المسرح ، وهو حدث بالفعل ولكن مع حالة غضب عارمة من الفرقة ، قرر أفرادها العودة مرة أخرى إلى المسرح أثناء غناء حسن شاكوش.

وتسبب هذا الأمر في حدوث حاله احتقان شديدة بينهم ما أدى إلى حدوث تشابك بالأيدى ووجود بعض الالفاظ البذيئة من الجانبين حيث حدثت خناقة بين البحراوى وشاكوش ، الا أن شاكوش فر مسرعا إلى الخارج .

 

بعدها توجه رضا البحراوي إلى المسرح وقال :" شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله .. بس للأسف خد بعضه وجري".

 

وطرح المطرب الشعبي رضا البحراوي، أغنية جديدة حملت اسم «أخرت الجدعان، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

 

«أخرت الجدعان.. كلام» من غناء وألحان رضا البحراوي، وكلمات محمد عنتر، وتوزيع مانو وشيكا، ومن إنتاج «هاي ميوزيك» للإنتاج الفني.

 

وتقول كلمات الأغنية: «أخرت الجدعان كلام.. يا صحبة قلة ومش تمام.. مش هسيبكوا وأقول سلام.. لسه هتشوفوا كتير.. خلاص كده تقل الحساب.. على اللي حاضر واللي غاب.. كلمتين مالهمش باب.. مش هيبقى اللي جاي خير».

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وقال «حلمي بكر» إن شخصية رضا البحراوي جذبته في الغناء، وصوته وطريقة أدائه رائعة، مضيفا : رضا البحراوي نفس جديد للأغنية.وأوضح أن رضا البحراوي لديه مكونات لصناعة نجم، مشيرا إلى أن الأغنية قيمة تظهر في المجتمع والذوق العام وأشار إلى أن كلمات أغاني المهرجانات أصبحت تؤثر على الذوق العام، لافتا إلى أن الأمية هتدمرنا إذا لم نرتق بالذوق العام.

 

يذكر أنّ رضا البحراوي، من مواليد محافظة الغربية، وبدء مشواره الغنائي بأغنية «زمن الوحوش»، واكتشافه كان من خلال المنتج طارق عبد الستـار والمطرب ياسر رماح، حيث قدمه للجمهور في أغنيات لأم كلثوم ونجاة الصغيرة وأغنية «علمني يابا» بالاشتراك مع ياسر رماح.

رضا البحراوي حسن شاكوش فرقته الموسيقية شاكوش فين خد بعضه وجري كنت عايزه والله

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