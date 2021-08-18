محاضر ضد النجوم.. محمد الشرنوبي الأحدث والقبض على حسن شاكوش

شهد الوسط الفني عدة مشكلات للعديد من نجومه، ووصلت هذه المشكلات إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة، كان أبرزها مع حدث مع محمد الشرنوبي وسارة الطباح، حمو بيكا والراقصة جوهرة، وأيضًا حسن شاكوش.

ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي أحدث هذه المشكلات.

محمد الشرنوبي

حرر ياسر قنطوش محامي سارة الطباخ محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية، بسبب عدم سماح مجدي الهواري منتج مسرحية ياما في الجراب ياحاوي لفريق الدفاع الذي أرسله من حضور مؤتمر المسرحية وإثبات واقعة مخالفة الفنان محمد الشرنوبي للعقد المحرر مع موكلته وحكم محكمة جنوب الجيزة وقرار نقابة المهن الموسيقية.

وتم اصطحاب المنتج والمحامين إلي مكتب مدير المكتبة كما تم تحرير محضر إثبات الحالة رقم 9018 لسنة 2021 اداري باب شرقي من سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي لمخالفته تنفيذ حكم قضائى.

حمو بيكا

قبل أيام قليلة، أكد الفنان حلمى عبد الباقى عضو نقابة المهن الموسيقية أن النقابة قامت بتحرير محضر ضد مغني المهرجانات حمو بيكا فى قسم الساحل الشمالى.

وتابع حلمى عبد الباقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن النقابة رفضت إقامة حفل حمو بيكا فى الساحل الشمالى ، ولكن المكان الذى تعاقد معه قام بالإصرار على إقامة الحفل رغم رفض النقابة ، لذا قمنا بتحرير محضر ضد حمو بيكا والمكان الذى قام بذلك.

حمو بيكا ضرب بعرض الحائط قرار النقابة بشأن منعه من الغناء وأقيم الحفل امس عند أحد الشواطئ بالساحل الشمالى وشاركته الحفل الراقصة البرازيلية لورديانا.

الراقصة جوهرة

تداولت عدد من الأنباء بقيام الرقابة على المصنفات الفنية بتحرير محضر ضد الراقصة الروسية جوهرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتدائها بدلة غير قانونية، كما تم تحرير محضر ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني.

وقالت الراقصة جوهرة، في بيان صحفي أن ذلك غير صحيح موضحه أن آخر حفلة كانت مع حسن شاكوش منذ الصيف الماضي، وأنها لم تتلق أي محاضر ولم تات الرقابة في الحفل كما تداول البعض.

وأضافت:"حتى لو الكلام ده حصل هما لسه فاكرين يعملوا الكلام ده"، نافيه ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية.

و نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت جوهرة في الصورة بفستان فضي، وشعرها المنسدل على الكتفين.

حسن شاكوش

قبل أيام، ألقت الأجهزة الأمنية - بمحافظة مطروح - القبض على مطرب المهرجانات، حسن شاكوش، في مارينا بالساحل الشمالي، على خلفية قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، في قرية مارينا السياحية، وذلك قبيل إحيائه حفلا غنائيا هناك، مساء يوم الخميس 5 أغسطس الجاري.

وقررت النيابة العامة بالعلمين، إخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش من سراياها، مع التحفظ على السيارة التي كان يقودها بدون لوحات معدنية.

وأكد شاكوش أمام النيابة العامة، أنه ليس لديه أي أوراق- وقت ضبطه- تثبت ملكيته للسيارة، لافتا إلى أنها ملك له.

وبعد سماع أقوال شاكوش؛ قررت النيابة إخلاء سبيله، وحجز السيارة، مع قيام المباحث بالتحري حول ملكية المطرب للسيارة من عدمه.

وبعدها أفرجت نيابة العلمين، عن سيارة المطرب حسن شاكوش، والتي أكدت تحريات المباحث والأوراق، ملكية شاكوش بها، بعد أن تم حجزها تحت تصرف النيابة؛ لعدم وجود لوحات معدنية عليها.

أفرجت نيابة العلمين، عن سيارة المطرب حسن شاكوش، والتي أكدت تحريات المباحث والأوراق، ملكية شاكوش بها، بعد أن تم حجزها تحت تصرف النيابة؛ لعدم وجود لوحات معدنية عليها.