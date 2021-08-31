لدعم التجارة الداخلية..التموين تتوسع في الخدمات الرقمية لتحفيز المستثمرين..خدمات السجل التجاري أبرز الخطوات

التموين:

نتواصل مع كبرى الشركات العالمية لتوفير مساحات تخزينية للمنتجات

توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة خلال 72 ساعة

تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لوضع آليات للعمل علي تيسير حركة التجارة الداخلية والاعتماد علي التقنيات التكنولوجية لدعمها، من خلال التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية.



وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي ارتفعت من ١٧.٥ إلى ٢١٪ من اجمالى الناتج المحلى.

تنشيط التجارة الداخلية

وأشار إلى أن الوزارة تتواصل حاليا مع إحدى الشركات العالمية لاتاحة مساحات تخزينية للمنتجات وهو ما يساهم فى تنشيط التجارة الداخلية، حيث يتم التعاون مع الجهات المعنية فى الدولة لتوفير هذه المساحات التخزينية.

وأكد أن المشروعات تتم بناء علي دراسة استثمارية روعي فيها مجموعة من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والانفاق الاستهلاكي وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً الي المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة الي الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.

خدمات السجل التجاري

وأعلن التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم العمل علي توقيع بروتوكول مع هيئة البريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبي الخدمة خلال مدة 72 ساعة.



وأوضح، إنه تم إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإليكتروني وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة.



وتتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمى وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وأيضا منع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.



وأضاف "عشماوى"‫ أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجاري.

حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا إلى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بـ 1.9 مليون معاملة عام 2017 كذلك زيادة عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأعلن عن إتاحة وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ، 6 خدمات للسجل التجارى عبر بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل و كذلك خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ، حذف رقمى القومى " أيضا اضافة منشأة "اثبات رقمى القومى على المنشأة.



الحجز الالكتروني

وأشار الى انه تم إطلاق خدمة الحجز الالكترونى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الالكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه الى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة .



وتتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه الى مكتب السجل ، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمى وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وايضا منع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازى للوقاية من كورونا.

