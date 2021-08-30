"التموين": توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة خلال 72 ساعة

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم العمل علي توقيع بروتوكول مع هيئة البريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبي الخدمة خلال مدة 72 ساعة.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إبراهيم عشماوي مع الصحفيين للإعلان عن الطفرة التى حدثت فى خدمات السجل التجارى والخدمات والمشروعات والمناطق التجارية.



وأوضح، إنه تم إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإليكتروني وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة.

وتتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمى وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وأيضا منع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

وأضاف "عشماوى"‫ أن جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا إلى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بـ 1.9 مليون معاملة عام 2017 كذلك زيادة عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.