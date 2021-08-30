التموين: 6 خدمات للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إتاحة وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ، 6 خدمات للسجل التجارى عبر بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل و كذلك خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ، حذف رقمى القومى " أيضا اضافة منشأة "اثبات رقمى القومى على المنشأة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الصحفيين للاعلان عن الطفرة التى حدثت فى خدمات السجل التجارى والخدمات والمشروعات والمناطق التجارية.

وأشار الى انه تم إطلاق خدمة الحجز الالكترونى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الالكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه الى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة .

وتتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه الى مكتب السجل ، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمى وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وايضا منع التزاحم فى المكاتب كإجراء احترازى للوقاية من كورونا.