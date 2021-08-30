أخبار العالم| إعصار إيدا يهدد بكارثة في أمريكا.. وانسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

إعصار "إيدا" الكاسح يفقد قوته.. وتحذيرات من فيضانات بأمريكا

أعلنت الوكالات الأمريكية المعنية بمتابعة الطقس، خبر مطمئنًا ذكرت فيه فقدان الإعصار "إيدا" بعض قوته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وجاء ذلك مع إعلان الولايات الأمريكية الجنوبية حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأعاصير وتضرر الآلاف بفقدان الكهرباء.

أمطار غزيرة ورياح قوية وانقطاع الكهرباء.. إعصار إيدا يجتاح أمريكا

ضرب إعصار إيدا، ولاية لويزيانا الأمريكية، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، وبقي آلاف الناس بدون كهرباء في جميع أنحاء ولاية لويزيانا الأمريكية، وبحلول مساء أمس الأحد تم انقطاع الكهرباء عن مدينة نيو أورلينز كلها تقريبا.

رسميا وبعد 20 عاما.. انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان

أعلنت الولايات المتحدة أن الجيش الأمريكي استكمل انسحاب قواته من أفغانستان بمغادرة آخر جندي أمريكي، وذلك بعد نحو 20 عاما من الانخراط في الصراع بهذا البلد.

حركة طالبان تشن هجوما على ولاية بنجشير

أفادت وكالة الأنباء تولو نيوز، اليوم الإثنين، عن مصدر مقرب من المقاومة في وادي بنجشير بقيادة أحمد مسعود، أن مسلحين من حركة طالبان هاجموا موقعا أمنيا في ولاية بنجشير، وهي الولاية الوحيدة التي لا تسيطر عليها طالبان.

قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن أفغانستان

وافق مجلس الأمن، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القرار المشترك بشأن أفغانستان، بتأييد 13 صوتاً، وامتناع اثنين، بينما لم يعارض أي من الأعضاء لمشروع القرار.

ترامب مطالبا بايدن بتحرك عاجل: طالبان استولت على أسلحة بـ85 مليار دولار

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه يجب شن عملية عسكرية على حركة طالبان إذا رفضت تسليم المعدات العسكرية الأمريكية التي استولت عليها والتي تقدر بمليارات الدولارات، أو تدمير هذه المعدات.

رسالة عاجلة من السودان لروسيا بشأن أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا

أعلن السودان، اليوم الاثنين، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا، وذلك في رسالة خطية إلى الخارجية الروسية.

"فورين بوليسي": حرب أمريكا في أفغانستان لم تنتهِ بعد

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تقريراً أكد أن الحرب الأمريكية في أفغانستان لم تنتهِ بعد، على الرغم من تبقي ساعات على الموعد النهائي لإجلاء القوات الأمريكية من البلاد.

اتصال هاتفي بين محمد بن زايد وأردوغان.. ماذا دار بينهما؟

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

طالبان تطلق النار في مطار كابول احتفالا بإقلاع آخر رحلة للقوات الأمريكية

احتفلت عناصر حركة طالبان بخروج آخر رحلة أمريكية في مطار كابول باقلاع آخر طائرات الولايات المتحدة مساء اليوم الاثنين بإطلاق نار في جميع أنحاء العاصمة الأفغانية إيذانا بنهاية رمزية للحرب التي استمرت 20 عاما.

بعد أول وفاة بلقاح كورونا..بيان عاجل من أمريكا بشأن فايزر وموديرنا

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، بيانا هاما بشأن لقاح فايزر ولقاح موديرنا المضادين لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

الاتحاد الأوروبي يرفع 6 دول من قائمة السفر الآمن

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إزالة الولايات المتحدة وخمس دول أخرى من قائمة الاتحاد للسفر الآمن.

عودة أخطر رجال القاعدة .. مدير أمن بن لادن يظهر في أفغانستان

أثار استيلاء حركة طالبان على الحكم في أفغانستان الكثير من الجدل والتساؤل حول عودة تنظيم القاعدة إلى البلاد، ويبدو أن الإجابة باتت واضحة الآن، بعد عودة أحد كبار قياديي القاعدة المقربين من زعيمها المقتول أسامة بن لادن إلى منزله في أفغانستان.

السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود.