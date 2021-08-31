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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تسلمى يا بلدي ويسلموا رجالتك.. أيتن عامر بعد إعادة طفل الغربية المختطف

ايتن عامر والطفل
ايتن عامر والطفل المختطف

 

أشادت الفنانة أيتن عامر برجال وزارة الداخلية بعد نجاح الأجهزة الأمنية ، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالماً.

وكتبت الفنانة آيتن عامر علي "تويتر":" ‏الف حمد و شكر ليك يا رب ، تسلمى يا بلدى و يسلموا رجالتك ♥️كنت متأكدة ان الشرطة حيوصلوا للمجرمين دول 💪🏽"


خطف طفل في مدينة المحلة بمحافظة الغربية

تداولت منصات التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو رصد لحظات إختطاف طفل من أمام محل تجاري، وظهر في المقطع ملثمان يستقلان سيارة حملت لوحات معدنية أرقامها "د و ق - 1264"، حيث قاما بجذب الطفل ووضعه داخل السيارة وفروا هاربين.


فريق بحث لكشف ملابسات خطف طفل المحلة

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول، وبدأت عمليات فحص الفيديو وتحديد هوية الطفل والذي تبين أنه يدعى "زياد أحمد البحيري"، حيث شكل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الغربية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم إبلاغ الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور الغربية بأرقام لوحات السيارة وتعميم نشرة بمواصفات وأرقام السيارة على مستوى الجمهورية.

استعانت فرق بحث وزارة الداخلية بالتقنيات الحديثة من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، كما فحصت أجهزة الأمن العام بالوزارة علاقات أسرة الطفل وتتبعت كافة خطوط سير المتهمين، وكذلك فحص ملابسات الواقعة.

الفنانة ايتن عامر اشادة وزارة الداخلية محافظة الغربية اختطاف طفل الأجهزة الامنية

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