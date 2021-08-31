في ذكرى وفاته.. هاشتاج عبدالوهاب_لن_ننساك يتصدر تويتر

تحل اليوم، الذكرى الـ15 لوفاة اللاعب محمد عبد الوهاب، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وتوفى عبدالوهاب في عام 2006؛ بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ورحل عن عالمنا بعمر يناهز الـ23 عاما، وسط حالة من الحزن عمت على جماهير الكرة المصرية وقتها.



وحرصت الجماهير المصرية كعادتها تخليد ذكرى وفاتها النجم الراحل محمد عبد الوهاب، من خلال تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدر هاشتاج "‏‎#عبدالوهاب_لن_ننساك"، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت أبرز التعليقات كالتالي: