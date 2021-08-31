محمد شريف يشارك جمهوره صورة رفقة حماقي وقفشة

نشر محمد شريف نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وظهر محمد شريف في الـ"جِيمّ" رفقة الفنان محمد حماقي ومحمد مجدى قفشة، حيث تصادف نزول حماقي في نفس فندق إقامة منتخب مصر.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية لتصفيات كأس العالم 2022.



الجدير بالذكر أن قائمة المنتخب المصري لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات ضمت كلا من:

حراس المرمى: محمد الشناوي، الهاني سليمان، محمد أبوجبل.

الدفاع: باهر المحمدي، أيمن أشرف، محمد عبد الشافي، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي (الونش)، علي جبر.



الوسط: أكرم توفيق، عمر جابر، طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، محمد مجدي (أفشة)، محمد النني، محمد صلاح.

الهجوم: صلاح محسن، محمد شريف، مصطفي محمد، أحمد حسن (كوكا).