لن ننساك.. عصام السقا يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب

أحيا الفنان عصام السقا، الذكرى الـ 15 لرحيل محمد عبد الوهاب، لاعب النادي السابق، والذي وفاته المنية يوم 31 أغسطس من العام 2006.



ونشر عصام السقا صورة للنجم الراحل، عبر "تويتر"، معلقا عليها: "‏‏‏الذكرى الخامسة عشر لوفاة الكابتن محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واجعله من أهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابق عذاب.. نسألكم الدعاء ‎#عبدالوهاب_لن_ننساك".



وكان محمد عبد الوهاب قد توفي يوم 31 أغسطس 2006 خلال تدريبات الأهلي، إثر إصابته بأزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ23 عامًا.



وحقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.