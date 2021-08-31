بتغيب الشمس واسمه ما بيغيب.. أكرم توفيق يحيي ذكرى رحيل محمد عبدالوهاب

أحيا أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، الذكرى الـ 15 لرحيل محمد عبد الوهاب، لاعب النادي السابق، الذي وافته المنية يوم 31 أغسطس لعام 2006.



ونشر أكرم توفيق، صورة للنجم الراحل، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليها: "‏‏‏‏‏فى حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوا قلوبنا.. بتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب ‎#عبدالوهاب_لن_ننساك ‎#محمد_عبد_الوهاب".



وكان محمد عبد الوهاب قد توفي يوم 31 أغسطس 2006 خلال تدريبات الأهلي، إثر إصابته بأزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ23 عامًا.



وحقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.