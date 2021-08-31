في ذكرى رحيله الـ15.. أجمل أهداف محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي الراحل

"لا تبكي نفس على شيء قد ذهب ونفسي التي تملك كل شيء ذاهبة".. كانت هذه الرسالة الأخيرة من محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي الراحل الذي تركها لزملائه في غرف ملابس الفريق قبل وفاته بأيام قليلة.

فى مثل هذا اليوم الـ 31 من أغسطس عام 2006، رحل اللاعب الخلوق محمد عبد الوهاب، أحد أبرز اللاعبين المصريين فى الجناح الأيسر، والذى حقق مع ناديه الأهلي ومنتخب مصر الوطني عديدًا من البطولات المهمة.

محمد عبد الوهاب اللاعب الخلوق الذي خطفه الموت بعد ان عرفه الجميع وانبهر بأدائه وتألقه في الملعب حينما اختاره حسن شحاتة، المدير الفنى لمنتخب الشباب آنذاك للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب فى بوركينا فاسو 2003.

ثم شارك فى كأس العالم بالإمارات، وازداد تألقا بعد أن أعاده شحاتة إلى مركز الجناح الأيسر المدافع الذى يجيد فيه ، وخلال كأس العالم.. جذب عبد الوهاب أنظار الظفرة الإماراتي الذى يلعب فى الدرجة الثانية وضمه من الألومنيوم لمدة 4 سنوات.

أجمل أهداف ولمسات محمد عبدالوهاب في ذكري رحيله

لم يرتد محمد عبد الوهاب قميص الظفرة حيث أعاره في الموسم الأول إلى إنبي وسارع الأهلي باستعارته لمدة موسمين من الظفرة وكانت نقطة التحول في مسيرته الكروية حين تألق في مباراة المارد الأحمر امام النجم الساحلي في نهائي دوري ابطال افريقيا 2005

محمد عبد الوهاب مواليد الفيوم 1983 حقق خلال مشواره القصير فى الملاعب 10 بطولات منها 7 بطولات مع الأهلى و3 بطولات مع المنتخبات .. وشارك مع الأهلي فى 26 مباراة للدوري العام.. و9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا.. وشارك فى مباراة السوبر الإفريقية التى فاز بها الأهلى عام 2006

اجواء من الحزن والدموع والقهر عاشها لاعبي الأهلي على وفاة زميلهم الخلوق والذي لم ينساه احد على الاطلاق منذ 15 عاما .. ولم ينس احد تأبين النادي الأهلي للاعبه صاحب ال23 عاما محمد عبد الوهاب في الملعب ووسط الجماهير حينها والذي بدأه أسامة حسني مهاجم الفريق السابق بقراءة القران والدعاء لزميلهم الذي وافته المنية في قلب القلعة الحمراء ليظل في قلب كل اهلاوي مدى الحياة

فارق الحياة وفاضت روحه الطاهرة إلى باريها فى 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.