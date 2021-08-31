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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وائل رياض يكشف اللحظات الأخيرة في حياة محمد عبدالوهاب

وائل رياض و عبد الوهاب
وائل رياض و عبد الوهاب

 


أحيا وائل رياض شيتوس نجم الأهلى الأسبق ذكرى رحيل زميله محمد عبد الوهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


ونشر شيتوس صورته أمام قبر نجم الأهلى الراحل وصورة أخرى فى أحضان والدة عبد الوهاب وعلق قائلا: "كنا سهرانين مع بعض بنحضر أغنية إعتزال سيد عبد الحفيظ ، تاني يوم كنا في التمرين الساعة ٩ الصبح في التتش ، عملنا التسخين وبدأنا التقسيمة ومرة واحدة وقع في الملعب ، صراخ وزعيق هاتوا الاسعاف اطلبوا الاسعاف.


وواصل "عربيتي كانت راكنة ادام الملعب ، طلعت جري وشيلناه ودخلناه العربية وركب جنبي كابتن حسام البدري و ورا عالكنبة عبد الوهاب ودكتور ايهاب علي اللي بيزعق وبيقوله فوق يا عبد الوهاب.


واختتم "وصلنا المستشفي وبعد شوية بلغونا بالخبر ( مات عبد الوهاب ) ، اصعب لحظة مرت عليا في حياتي الكروية ، ٣١-٨-٢٠٠٦ ، في الجنة ونعيمها يا عبد الوهاب وعمرنا مهننساك 🖤"

 

تحل اليوم الخميس 31 أغسطس الذكرى الخامسة عشر لرحيل محمد عبد الوهاب ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، الذى فارق دنيانا فى ريعان شبابه بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فى إحدى تدريبات الأهلى الصباحية على استاد مختار التتش.

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وائل رياض اللحظات الأخيرة حياة محمد عبد الوهاب منتخب مصر الإسعاف استاد مختار التتش

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