اطَّعَّمَت.. انتصار تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت الفنانة انتصار، تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، ونشرت صورة لها في أثناء ذلك، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وعلقت انتصار على صورتها "التطعيم واجب علينا، هيا بنا إلى التطعيم، أنا عملت كل الاحتياطات اللازمه، نظارة ولبست، وإيشارب وربطت، وحزام وشمرت أكمامي، واستعنت بالله وتوكلت عليه واطَّعَّمت... برافو، برافو عليك، مبروك انتصار".

ويُعرض حاليًا للفنانة انتصار فيلم "أحمد نوتردام"، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



وتدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.