محمود جنش يحتفل بدرع الدوري .. شاهد

احتفل محمود جنش، حارس مرمي نادي الزمالك، على طريقته بحصد نادي الزمالك بطولة الدوري رقم 13 في تاريخه.



ونشر محمود جنش عبر حسابه على “انستجرام”، صور له برفقة أسرته أثناء الاحتفال بدرع الدوري، نالت اعجاب متابعيه.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.