الخلوق المحبوب.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب

أحيا محمد صبحي لاعب الإسماعيلي السابق، ذكرى وفاة صديقه محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي، بعد مرور 15 عامًا على رحيله.



وكتب صبحي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "عاش فى قلوب ووجدان الملايين

ذكري رحيل الخلوق المحبوب محمد عبدالوهاب رحمه الله عليه وغفر الله 31/8".



وكان محمد عبد الوهاب قد توفي يوم 31 أغسطس 2006 خلال تدريبات الأهلي، إثر إصابته بأزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ23 عامًا.



حقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

