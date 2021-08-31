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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة داوود تشارك جمهورها صورة من إجازتها الصيفية

بسمة داوود
بسمة داوود

 


حرصت الفنانة الشابة بسمة داوود، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت بسمة داوود، أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى عرض البحر مرتدية فستان مكشوف باللون الفوشيا، وتركت شعرها الأسود متطايراً بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها.


يذكر أن أحدث أعمال بسمة داوود، مشاركتها في مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عُرض في رمضان المنقضي، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

 
وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

 

الفنانة الشابة بسمة داوود الإجازة الصيفية البحر ملوك الجدعنة فستان مكشوف مصطفى شعبان وعمرو سعد

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