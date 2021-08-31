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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخرهم نهال عنبر.. نجوم تعرضوا للإصابة أثناء تصوير أعمالهم الفنية

صدى البلد

أصيبت الفنانة نهال عنبر خلال عرض مسرحية زقاق المدق بالإسكندرية، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

 

وكشف المخرج عادل عبدة تفاصيل ماحدث عبر حسابه على الفيسبوك وكتب:" إدعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي ( زقاق المدق ) فقد وقع علي رأسها قطعة ديكور أدت إلي إصابتها وحدوث إرتجاج في الرأس وهي الأن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم إدعولها بالشفاء العاجل.

نهال عنبر

والفنانة نهال عنبر ليست الاولى فى قائمة اصابات الفنانين أثناء التصوير حيث تعرض الكثير من النجوم للاصابات أثناء التصوير ، نرصد ابرزهم من خلال السطور التالية …

 

أحمد السقا

يأتي على رأس  قائمة  النجوم الذين تعرضوا للإصابة أثناء التصوير النجم أحمد السقا الذى تعرض للإصابة أكثر من 5 مرات أثناء تصويره للأفلام وخاصة أنه لا يستعين بدوبلير، ومن الإصابات التى تعرض لها بفيلم "مافيا " إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء تصويره أحد المشاهد مع الفنان أحمد رزق.

 

كما أوضح “السقا” في لقاء سابق له ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، أن كثرة الكثبان الرملية بأحد الجبال التي تطلب تصويرها في الفيلم أصابته بجروح عديدة، كما أنه كاد يغرق في أحد المشاهد، موضحًا أن حبه للفن هو الذي دفعه للمغامرة بنفسه.

احمد السقا

عمرو سعد

أصيب عمرو سعد بكدمات في كتفه أثناء التدريب على أحد مشاهد "الأكشن" لفيلم "حملة فرعون"، ما أوقف التصوير لمدة أسبوع، ولكنها لم تكن المرة الأولى، إذ تعرض لإصابة بالغة في عينه أثناء تصوير فيلم "حديد" عام 2014.

عمرو سعد

يسرا

تعرضت النجمة "يسرا" لكسر في قدمها أثناء تصوير مسلسلها "لدينا أقوال أخرى"، وعلى خلفيته نقلت لأحد المستشفيات وتوقف التصوير وقتها.

يسرا



محمد إمام

الفنان محمد إمام تعرض للإصابة حينما كان يقوم بتصوير  مشاهد فيلمه "لص بغداد"، بسبب القفز بدراجة نارية من مكان مرتفع.
 

محمد امام

احمد رزق

تعرض الفنان أحمد رزق لشرخ فى الركبة، أثناء تصويره مسلسل  "فى يوم وليلة"،وكان أحمد رزق، يصور بعض المشاهد أمس داخل دار القضاء العالى بوسط البلد، وأثناء التصوير، انزلقت قدميه وسقط على الارض، وسارع فريق العمل لنقله إلى المستشفى، وأجرى بعض الفحوصات ، التى أوضحت تعرضه لشرخ فى الركبة، وطالبه الأطباء بالراحة لمدة أسبوع دون التحرك تماماً.

احمد رزق
الفنانة نهال عنبر حملة فرعون لص بغداد مسرحية زقاق المدق اصابات الفنانين

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