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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الملاحة مضطربة وحرارة عالية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس غدا، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما ليلا يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية خلال الطقس غدا، على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تكون 50:70 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 لـ 4 أمتار .


وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، على محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25.
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 26.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28.
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 28.


أما عن نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

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