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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8عروض مصرية في الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

عروض مهرجان إيزيس
عروض مهرجان إيزيس

اختارت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة 8 عروض مصرية للمشاركة فى الدورة التأسيسية للمهرجان "دورة فتحية العسال" المنتظر انطلاقها في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة وبمشاركة أكثر من 15 عرضا من دول مختلفة منها اليابان وهولندا والبرازيل وتونس.

وقالت الممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة المهرجان أن آلية اختيار العروض اعتمدت بشكل أساسي على اختيار أعمال لصانعات مسرح متميزات أو أن يكون العرض معني في متنه بقضايا المرأة على نحو إيجابي سواء كان الصانع رجلا أو امرأة.

وأشارت إلى أن برنامج المهرجان يضم 8 عروض مصرية وهى "هاملتهن" من إعداد وإخراج سعداء الدعاس وبطولة نورا عصمت وأميرة عبد الرحمن وإنتاج مركز الإبداع الفني برئاسة المخرج خالد جلال، و"مفتاح شهرة" من تأليف وإخراج دعاء حمزة وبطولتها مع عماد إسماعيل، و"هنا القاهرة" تأليف وإخراج رشا الجمال وإنتاج فرقتها بالشراكة مع مركز التحرير الثقافي وعرض الرقص المعاصر "بهية" من تصميم وإخراج كريمة بدير وإنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية، و"المشوار الأخير" تأليف ألفريد فرج وإخراج ريم عامر وإنتاج قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، و"كارمن" للمخرجة ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالإضافة إلى عرضين نتاج حاضنة نهاد صليحة التي نظمها المهرجان بالتعاون مع التحرير لاونج التابع لمعهد جوته الألماني وهما "المطبخ" من تأليف وإخراج محمد عادل، و"امرأة وحيدة" تأليف داريو فو وفرانكا راما وإخراج منة ماهر.

تترأس المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفى ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم، والمخرجة عبير علي ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والمراكز الثقافية الأجنبية البريطاني والروسي وجوتة و التحرير لاونج، والسفارة الهولندية، وإيفنت هاوس، وتجمع تماسي للفنون الادائية واستوديو عماد الدين و جمعية النهضة العلمية والثقافية الجيزويت وجمعية يهمنى الانسان. 

مهرجان إيزيس مهرجان ايزيس الدولي فتحية العسال مسرح المرأة

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