زوجي يطالبني بإعداد طعام يتسبب في زيادة مرضه فهل أكون آثمة؟

الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "زوجي مريض سكر وكلما أنصحه بالابتعاد عن العادات الغذائية السيئة التى تتسبب فى تدهور حالته لا ينصت لى، ويطلب منى عمل طعام ومشروبات ترفع السكر جدا، وإذا لم أفعل يغضب مني، وأنا أشعر بالذنب لأني أفعل له ما يطلبه، فكيف أتصرف معه وهل أنا مشتركة معه فى أذى نفسه.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: استعملي الحيلة، فهذه نصيحة اجتماعية وبها شق ديني، وهو "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" و"وتعاونوا على البر والتقوى".

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء على فيس بوك: أننا نعلم أنه يكون لكل ست بيت فى بيتها سطوة، وشخصية حاضرة “فلو عاملة صينية لحمة، قادرة تمنع أى أحد من الاقتراب منها إلا بمزاجها”.

وتابع أمين الفتوى أنه عليك أن تحاولي أن تنظمى موضوع الطعام الذى يكون به نسبة زائدة من السكر ولا تمنعيه تماما، لكى لا يشعر أنه يتم التسلط عليه وفى نفس الوقت اخرجي الطعام بمقادير تقلل الضرر إلى حده الأدنى، ومن الممكن أن تتحايلى في تحلية الأطعمة باستعمال سكر دايت فهو يعطي المذاق الحلو وفى نفس الوقت يخفف الأضرار الحاصلة من السكر الأبيض.



واستطرد أمين الفتوى: وعليك أن تستمرى فى نصحه برفق ولين، واستعمال ذكائك فى إدارة هذا الأمر، بحيث لا يشعر أنه محروم تماما ويتشاجر معك، وفى نفس الوقت لا يضر نفسه.



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