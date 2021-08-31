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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء تجيب

زوجي يطالبني بإعداد طعام يتسبب في زيادة مرضه فهل أكون آثمة؟

زوجي مريض سكر ويطلب
زوجي مريض سكر ويطلب مني الطعام الذى يضره فهل أنا مشتركة معه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "زوجي مريض سكر وكلما أنصحه بالابتعاد عن العادات الغذائية السيئة التى تتسبب فى تدهور حالته لا ينصت لى، ويطلب منى عمل طعام ومشروبات ترفع السكر جدا، وإذا لم أفعل يغضب مني، وأنا أشعر بالذنب لأني أفعل له ما يطلبه، فكيف أتصرف معه وهل أنا مشتركة معه فى أذى نفسه.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: استعملي الحيلة، فهذه نصيحة اجتماعية وبها شق ديني، وهو "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" و"وتعاونوا على البر والتقوى".

 

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء على فيس بوك: أننا نعلم أنه يكون لكل ست بيت فى بيتها سطوة، وشخصية حاضرة “فلو عاملة صينية لحمة، قادرة تمنع أى أحد من الاقتراب منها إلا بمزاجها”.

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وتابع أمين الفتوى أنه عليك أن تحاولي أن تنظمى موضوع الطعام الذى يكون به نسبة زائدة من السكر ولا تمنعيه تماما، لكى لا يشعر أنه يتم التسلط عليه وفى نفس الوقت اخرجي الطعام بمقادير تقلل الضرر إلى حده الأدنى، ومن الممكن أن تتحايلى في تحلية الأطعمة باستعمال سكر دايت فهو يعطي المذاق الحلو وفى نفس الوقت يخفف الأضرار الحاصلة من السكر الأبيض.


واستطرد أمين الفتوى: وعليك أن تستمرى فى نصحه برفق ولين، واستعمال ذكائك فى إدارة هذا الأمر، بحيث لا يشعر أنه محروم تماما ويتشاجر معك، وفى نفس الوقت لا يضر نفسه.
 

حكم أخذ الزوج من مال زوجته والتحكم فيه

هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟ .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء: إن عقد الزواج لا يترتب عليه اندماج الذمة المالية بين الزوجين، بل تبقى الذمة المالية مستقلة عن الآخر.

هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها
ذكرت دار الإفتاء أن من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه".

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، ردًا على سؤال: هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها ؟ أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي، منوهةً بأنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.
 

 

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