ضبط منظومة اتصالات غير شرعية بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط القائم على إدارة منظومة إتصالات غير مرخصة لخدمات الإنترنت بالجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة "له محل إقامة آخر بمحافظة الدقهلية") بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتقاضى مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، وذلك بمحل إقامته بمحافظة الجيزة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم بمحل إقامته وأمكن ضبطه وبالتفتيش عثر على (54 راوتر "ماركات مختلفة" – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 28 سويتش "مختلف الأنواع" - 13نانو إستيشن – 3 أجهزة ربط ميكرويف – 2 سيرفر)، وبمواجهته أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهرياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تنظيم الإتصالات.