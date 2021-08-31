20 مليون جنيه من تحيا مصر لـ المستشفى الجامعي الجديد بسوهاج.. فيديو

قال الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج، إن المستشفى الجامعي الجديد بسوهاج هو النقلة الأهم فى القطاع الطبي بالمحافظة ومحافظات الصعيد، حيث إنها ليست مستشفى عادية مثل المستشفيات العادية.



وأضاف خلال لقاء على قناى إكسترا نيوز، ببرنامج الأخبار، أن المستشفى تتميز بـ التصميم الجيد، وتطابق المواصفات والأكواد العالمية، وبأحدث الأكواد.



وكشف أنه فى أثناء الجلوس مع الشركة المنفذة للمستشفى تم مراعاة المشكلات التى كانت موجودة فى المستشفى القديمة، ولذلك نؤكد أنه تم مراعاة مشكلة توافر الرعايات المركزية وأقسام الطوارئ في المستشفى، حيث إن المستشفى تركز تماما التعامل مع حالات الطوارئ على أعلى مستوى والرعايات مركزة.



ولفت إلى أن هناك 45 سرير رعاية مركزية مجهزين بالمستشفى وبها جميع المستلزمات الخاصة بتشغيل العناية المركزة و اسطوانات الأكسجين.



وأكد أن المستشفى يتوافر فيها الحضانات وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة مشكلات فى نقص الحضانات زيادة عدد الأطفال التى تحتاج الدخول لـ الحضانة.



وكشف أنه تم الاهتمام بمرضى الغسيل الكلوى، فهناك 32 ماكينة غسيل كلوى من صندوق تحيا مصر و20 حضانات لقسم الأطفال من صندوق تحيا مصر، مؤكدًا أن تبرعات تحيا مصر للمستشفى تصل لـ 20 مليون جنيه.



وفى سياق أخر، قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن عدد المستفيدين من قوافل الصندوق 8 ملايين مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الصندوق يكثف قوافله في الأماكن النائية؛ للوصول لتلك الأسر بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف “مختار”، أن الصندوق أطلق مبادرة «بالهنا والشفا» بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة التضامن لتوفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا منذ عام 2015، موضحًا أن الصندوق نجح في تنظيم أكبر قافلة غذاء في العالم وتسجيل 3 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس».

وذكر أن الصندوق من المقرر أن يشترك يوم الخميس المقبل، مع الأمم المتحدة في إحياء اليوم العالمي للشباب، مشيرًا إلى أن الصندوق سيشارك تجربته في توفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجا في المناطق التي تعاني اضطرابات.

وعن جهود الصندوق بالمشرع القومي «حياة كريمة»، أوضح متحدث تحيا مصر، أن الصندوق يعمل على رفع كفاءة المراكز المتدهورة وتطوير المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية بـ332 قرية، مستشهدًا بالعمل داخل 3 قرى و9 مدارس و3 مراكز شباب ووحدتين صحيتين ووحدة بيطرية داخل محافظة سوهاج.

وأشار إلى أن الصندوق بصدد إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «كلنا جنبك» لخدمة مرضى الفشل الكلوي، قائلًا إن الصندوق نجح في تدبير 1200 ماكينة للغسيل الكلوي حتى الآن، من أصل 1500 ماكينة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفيرها.

ولفت إلى أن الصندوق يستهدف توفير 250 حضانة للأطفال المبتسرين خلال المرحلة الثانية، فضلًا عن دوره في توفير أجهزة التنفس الصناعي لمستشفيات الصدر والحميات، استعدادا لموجة كورونا الرابعة.