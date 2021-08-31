توقيع عقود 60 مشروع منح الماجستير والدكتوراه بجامعة المنصورة

اقيم اليوم الثلاثاء حفل توقيع عقود مشاريع منح الماجستير والدكتوراه الممولة من وحدة بحوث جامعة المنصورة بحضور الدكتور اشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعدد من عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس والطلاب الفائزين بالمشاريع .

وتخلل الحفل تسليم عقود المشروعات وايضا عرض تقديمي لأربع من المشاريع الفائزة حيث سبق وقد أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث عن تمويل عدد 60 مشروع بحثي تنافسي لطلاب الدراسات العليا سواء هيئة معاونه او مسجلين من الخارج.

وقد تقدم للمنحة ١٨٦ طالب وتم الفحص الفني للمشروعات عن طريق لجان متخصصة وقد اسفرت نتيجة الفحص عن فوز 56 طالب بالمنحة 26 طالب دكتوراه و 30 طالب ماجستير بتمويل 25 الف جنية للمشروع الواحد واجمالي تمويل مليون ونصف الجنية.

وكان من أكثر الكليات حصولا علي المشاريع العلوم 18 مشروع والصيدلة 13 مشروع الهندسة ب 7 مشروعات و الطب 5 مشروعات و الطب البيطري 4 مشروعات و 3 للزراعة واثنان لطب الاسنان .

وحصل أيضا قطاع العلوم الانسانية علي أربع مشاريع مابين مشروعين لكلية السياحة والفنادق ومشروع لكل من كلية الاداب و كلية التربية.

وتقدم الدكتور اشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتهنئة للطلاب الحاصلين علي المنحة وتمني لهم دوام التوفيق وقد أشار بأن الجامعة بكل امكانيتها مسخرة لخدمة البحث العلمي والارتقاء باسم الجامعة في التصنيفات الدولية .

وأشار الى حدوث طفرة في اجمالي عدد الابحاث المنشورة لتصل الي 2500 بحث سنويا منها الف بحث في اعلي المجلات من حيث معامل التأثير. وايضا حصول جامعة المنصورة علي العديد من المشروعات الممولة دوليا ومحليا باجمالي تمويل يقارب من الثلاثون مليون لعام 2021 وايضا تصدر جامعة المنصورة لتصنيف التايمز لعامي 2020 و 2021 علي مستوي الجامعات المصرية.

كما اكد علي دعم الجامعة للشباب و المزج بين خبرة شيوخ العلماء و ومجهود وفكر الشباب في كل مجالات الجامعة.

كما اعلن عن فتح باب التقدم لمشروعات بحثية لاعضاء هيئة التدريس باجمالي تمويل 5 مليون جنية لعام 2022 خلال الشهر القادم.

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